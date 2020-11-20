https://ria.ru/20201120/robototekhnika-1585591850.html

Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике

Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:52

2020-11-20T18:52

2020-11-20T18:52

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями в трех номинациях, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Все четверо победителей – воспитанники центра цифрового образования детей "IT-куб" творческого объединения "Мобильная робототехника"."Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству" - пказал Артамонов.Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам проходила в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся "Траектория технической мысли-2020". По итогам конкурса липецкие школьники будут внесены в ресурс об одарённых детях "Таланты России.рф".

https://ria.ru/20201119/studenty-1585363285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов