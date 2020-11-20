Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201120/robototekhnika-1585591850.html
Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике
Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике
Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:52
2020-11-20T18:52
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153381/81/1533818122_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_e9fbc5b214fed88cf0c65cf0bd3d551c.jpg
ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями в трех номинациях, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Все четверо победителей – воспитанники центра цифрового образования детей "IT-куб" творческого объединения "Мобильная робототехника"."Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству" - пказал Артамонов.Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам проходила в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся "Траектория технической мысли-2020". По итогам конкурса липецкие школьники будут внесены в ресурс об одарённых детях "Таланты России.рф".
https://ria.ru/20201119/studenty-1585363285.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153381/81/1533818122_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_200e52bdf115b5b32143094c61415810.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике

18:52 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями в трех номинациях, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Все четверо победителей – воспитанники центра цифрового образования детей "IT-куб" творческого объединения "Мобильная робототехника".
Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 15:08Липецкая область
Липецкие студенты помогут в развитии сельских территорий
"Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству" - пказал Артамонов.
Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам проходила в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся "Траектория технической мысли-2020". По итогам конкурса липецкие школьники будут внесены в ресурс об одарённых детях "Таланты России.рф".
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Лента новостейМолния