https://ria.ru/20201120/robototekhnika-1585591850.html
Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике
Липецкие школьники победили во Всероссийской олимпиаде по робототехнике
Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:52
2020-11-20T18:52
2020-11-20T18:52
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями в трех номинациях, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Все четверо победителей – воспитанники центра цифрового образования детей "IT-куб" творческого объединения "Мобильная робототехника"."Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству" - пказал Артамонов.Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам проходила в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся "Траектория технической мысли-2020". По итогам конкурса липецкие школьники будут внесены в ресурс об одарённых детях "Таланты России.рф".
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости
. Четыре липецких школьника, представившие технологические разработки на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам, стали победителями в трех номинациях, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
.
Все четверо победителей – воспитанники центра цифрового образования детей "IT-куб" творческого объединения "Мобильная робототехника".
"Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют современные программы и развивают способности талантливых детей. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству" - пказал Артамонов.
Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным системам проходила в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся "Траектория технической мысли-2020". По итогам конкурса липецкие школьники будут внесены в ресурс об одарённых детях "Таланты России.рф".