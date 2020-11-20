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Григоренко назвал планируемое число сотрудников департаментов министерств
Григоренко назвал планируемое число сотрудников департаментов министерств
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в новой модели госаппарата в результате реформы системы управления в России численность департаментов в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T01:12
2020-11-20T01:12
россия
дмитрий григоренко
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в новой модели госаппарата в результате реформы системы управления в России численность департаментов в министерствах составит не меньше 40 человек.Григоренко добавил, что это создаст оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных. По его словам, в нынешней структуре министерств и ведомств есть частая проблема: "начальников больше, чем подчиненных"."Идет размывание обязанностей — один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком управлении невозможно создать полноценные отделы. У нас есть примеры, когда самое крупное управление насчитывает всего 10—16 сотрудников. Есть даже департаменты с 20 сотрудниками", - рассказал глава аппарата правительства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.
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россия, дмитрий григоренко, политика

Григоренко назвал планируемое число сотрудников департаментов министерств

01:12 20.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в новой модели госаппарата в результате реформы системы управления в России численность департаментов в министерствах составит не меньше 40 человек.

"В новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений. Численность департаментов в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее 5, самостоятельного отдела — не менее 10", - сказал Григоренко в интервью "Российской газете".

Григоренко добавил, что это создаст оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных. По его словам, в нынешней структуре министерств и ведомств есть частая проблема: "начальников больше, чем подчиненных".
"Идет размывание обязанностей — один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком управлении невозможно создать полноценные отделы. У нас есть примеры, когда самое крупное управление насчитывает всего 10—16 сотрудников. Есть даже департаменты с 20 сотрудниками", - рассказал глава аппарата правительства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:20
Григоренко рассказал о реформе системы управления в России
 
РоссияДмитрий ГригоренкоПолитика
 
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