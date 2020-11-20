https://ria.ru/20201120/reforma-1585444016.html

Григоренко назвал планируемое число сотрудников департаментов министерств

Григоренко назвал планируемое число сотрудников департаментов министерств

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в новой модели госаппарата в результате реформы системы управления в России численность департаментов в... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T01:12

2020-11-20T01:12

2020-11-20T01:12

россия

дмитрий григоренко

политика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в новой модели госаппарата в результате реформы системы управления в России численность департаментов в министерствах составит не меньше 40 человек.Григоренко добавил, что это создаст оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных. По его словам, в нынешней структуре министерств и ведомств есть частая проблема: "начальников больше, чем подчиненных"."Идет размывание обязанностей — один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком управлении невозможно создать полноценные отделы. У нас есть примеры, когда самое крупное управление насчитывает всего 10—16 сотрудников. Есть даже департаменты с 20 сотрудниками", - рассказал глава аппарата правительства.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20201120/upravlenie-1585441769.html

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россия, дмитрий григоренко, политика