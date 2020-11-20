Григоренко назвал планируемое число сотрудников департаментов министерств
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в новой модели госаппарата в результате реформы системы управления в России численность департаментов в министерствах составит не меньше 40 человек.
"В новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти. Каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений. Численность департаментов в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах — не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее 5, самостоятельного отдела — не менее 10", - сказал Григоренко в интервью "Российской газете".
Григоренко добавил, что это создаст оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненных. По его словам, в нынешней структуре министерств и ведомств есть частая проблема: "начальников больше, чем подчиненных".
"Идет размывание обязанностей — один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком управлении невозможно создать полноценные отделы. У нас есть примеры, когда самое крупное управление насчитывает всего 10—16 сотрудников. Есть даже департаменты с 20 сотрудниками", - рассказал глава аппарата правительства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.