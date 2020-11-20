https://ria.ru/20201120/rebenok-1585542841.html

Мать ударила ребенка за то, что он ей надоел и мешает безмятежно жить

Мать ударила ребенка за то, что он ей надоел и мешает безмятежно жить

Смоленская полиция возбудила уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на матерщинницу, признавшуюся, что избила... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:51

2020-11-20T15:51

2020-11-20T15:51

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 20 ноя - РИА Новости. Смоленская полиция возбудила уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на матерщинницу, признавшуюся, что избила сынишку, который не даёт ей вести безмятежную жизнь, сообщает УМВД региона.Женщина, предположительно нетрезвая, ранее рассказала в соцсети о трудностях, с которыми сталкивается молодая мать из-за появления ребенка. Она сожалеет о том, что родила ребенка и не может гулять как прежде. Речь сопровождается нецензурной бранью. В числе прочего женщина сообщает, что ударила ребенка, который ей надоел. Полиция организовала проверку.Как отмечается, правоохранители нашли и опросили женщину 1992 года рождения. Она пояснила, что в начале лета нанесла ладонью несколько ударов по сыну.Сотрудники полиции и специалист отдела опеки обследовали семейно-бытовые условия проживания годовалого ребенка. Они оценены удовлетворительно, имеются необходимые продукты питания, игрушки и одежда по сезону. Ребёнок осмотрен врачом-педиатром. На момент осмотра состояние ребёнка удовлетворительное. Телесных повреждений не выявлено, говорится в сообщении.Отмечается также, что ранее семья на профилактическом учете в ПДН не состояла, в поле зрения полиции не попадала. Родители к административной и уголовной ответственности не привлекались.

https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585230768.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200126/1563888155.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, происшествия