https://ria.ru/20201120/rebenok-1585542841.html
Мать ударила ребенка за то, что он ей надоел и мешает безмятежно жить
Мать ударила ребенка за то, что он ей надоел и мешает безмятежно жить
Смоленская полиция возбудила уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на матерщинницу, признавшуюся, что избила... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:51
2020-11-20T15:51
2020-11-20T15:51
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 20 ноя - РИА Новости. Смоленская полиция возбудила уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на матерщинницу, признавшуюся, что избила сынишку, который не даёт ей вести безмятежную жизнь, сообщает УМВД региона.Женщина, предположительно нетрезвая, ранее рассказала в соцсети о трудностях, с которыми сталкивается молодая мать из-за появления ребенка. Она сожалеет о том, что родила ребенка и не может гулять как прежде. Речь сопровождается нецензурной бранью. В числе прочего женщина сообщает, что ударила ребенка, который ей надоел. Полиция организовала проверку.Как отмечается, правоохранители нашли и опросили женщину 1992 года рождения. Она пояснила, что в начале лета нанесла ладонью несколько ударов по сыну.Сотрудники полиции и специалист отдела опеки обследовали семейно-бытовые условия проживания годовалого ребенка. Они оценены удовлетворительно, имеются необходимые продукты питания, игрушки и одежда по сезону. Ребёнок осмотрен врачом-педиатром. На момент осмотра состояние ребёнка удовлетворительное. Телесных повреждений не выявлено, говорится в сообщении.Отмечается также, что ранее семья на профилактическом учете в ПДН не состояла, в поле зрения полиции не попадала. Родители к административной и уголовной ответственности не привлекались.
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смоленская область, происшествия
БРЯНСК, 20 ноя - РИА Новости. Смоленская полиция возбудила уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на матерщинницу, признавшуюся, что избила сынишку, который не даёт ей вести безмятежную жизнь, сообщает УМВД региона.
Женщина, предположительно нетрезвая, ранее рассказала в соцсети о трудностях, с которыми сталкивается молодая мать из-за появления ребенка. Она сожалеет о том, что родила ребенка и не может гулять как прежде. Речь сопровождается нецензурной бранью. В числе прочего женщина сообщает, что ударила ребенка, который ей надоел. Полиция организовала проверку.
Как отмечается, правоохранители нашли и опросили женщину 1992 года рождения. Она пояснила, что в начале лета нанесла ладонью несколько ударов по сыну.
"Отделом дознания МО МВД России "Вяземский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и специалист отдела опеки обследовали семейно-бытовые условия проживания годовалого ребенка. Они оценены удовлетворительно, имеются необходимые продукты питания, игрушки и одежда по сезону. Ребёнок осмотрен врачом-педиатром. На момент осмотра состояние ребёнка удовлетворительное. Телесных повреждений не выявлено, говорится в сообщении.
Отмечается также, что ранее семья на профилактическом учете в ПДН не состояла, в поле зрения полиции не попадала. Родители к административной и уголовной ответственности не привлекались.