https://ria.ru/20201120/putin-1585459935.html

Владимир Путин участвует в конференции "Уроки Нюрнберга"

Владимир Путин участвует в конференции "Уроки Нюрнберга"

Владимир Путин принимает участие в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", который проходит в Музее Победы на Поклонной... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:06

2020-11-20T11:06

2020-11-20T12:29

75 лет великой победы

музей победы

владимир путин

общество

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Владимир Путин принимает участие в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", который проходит в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября.Партнер форума — РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" — подхватывает его инициативу и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. Проект, основанный на уникальных архивных и музейных свидетельствах, карикатурах, фото- и видеоматериалах, расскажет о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал nuremberg.media запустили вчера на русском, немецком, французском и английском языках. Он будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников — журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты, а главная цель — предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Владимир Путин принимает участие в видеоконференции "Уроки Нюрнбергского форума". LIVE: Владимир Путин принимает участие в видеоконференции "Уроки Нюрнбергского форума". 2020-11-20T11:06 true PT12M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, музей победы, владимир путин, общество