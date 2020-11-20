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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201120/putin-1585459935.html
Владимир Путин участвует в конференции "Уроки Нюрнберга"
Владимир Путин участвует в конференции "Уроки Нюрнберга"
Владимир Путин принимает участие в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", который проходит в Музее Победы на Поклонной... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:06
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75 лет великой победы
музей победы
владимир путин
общество
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Владимир Путин принимает участие в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", который проходит в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября.Партнер форума — РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" — подхватывает его инициативу и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. Проект, основанный на уникальных архивных и музейных свидетельствах, карикатурах, фото- и видеоматериалах, расскажет о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал nuremberg.media запустили вчера на русском, немецком, французском и английском языках. Он будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников — журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты, а главная цель — предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
LIVE: Владимир Путин принимает участие в видеоконференции "Уроки Нюрнбергского форума".
LIVE: Владимир Путин принимает участие в видеоконференции "Уроки Нюрнбергского форума".
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видео, музей победы, владимир путин, общество
Владимир Путин участвует в конференции "Уроки Нюрнберга"
Владимир Путин принимает участие в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", который проходит в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября.
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Владимир Путин участвует в конференции "Уроки Нюрнберга"

11:06 20.11.2020 (обновлено: 12:29 20.11.2020)
 
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Владимир Путин принимает участие в видеоконференции международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга", который проходит в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября.
Партнер форума — РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" — подхватывает его инициативу и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
Проект, основанный на уникальных архивных и музейных свидетельствах, карикатурах, фото- и видеоматериалах, расскажет о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал nuremberg.media запустили вчера на русском, немецком, французском и английском языках. Он будет работать в течение года.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников — журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты, а главная цель — предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
 
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