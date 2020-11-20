https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html
Приморцы из-за циклона запасаются хлебом и заряжают телефоны в машинах
Приморцы из-за циклона запасаются хлебом и заряжают телефоны в машинах
Жители Владивостока, многие из которых почти двое суток сидят без воды и света из-за аварий на сетях во время снежного циклона, заряжают телефоны в машинах и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:09
2020-11-20T12:09
2020-11-20T12:11
русский (остров)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585341753_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_41eae9fded4eb9aeef3fac168900df52.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Жители Владивостока, многие из которых почти двое суток сидят без воды и света из-за аварий на сетях во время снежного циклона, заряжают телефоны в машинах и запасают впрок батарейки и воду. Старожилы говорят, что такого природного катаклизма в крае не было давно.В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. В городе введён режим ЧС. Сейчас во Владивостоке снег и ветер стихают.На острове Русском во Владивостоке, где расположены военные части и множество жилых домов, свет отключили ещё в среду вечером. К вечеру пятницы его так и не дали, а часть домов осталась ещё и без отопления и воды. Вдоль дорог, которые стали однополосными из-за падающих обледеневших ветвей деревьев, висят оборванные провода линии электропередачи. Жители острова, которые в целом привыкли к частым авариям на сетях, отмечают, что таких долгих отключений света не припомнят даже в сезон тайфунов.В некоторых маленьких магазинах города уже опустели продуктовые полки, пропали пятилитовые бутыли с водой. Кто-то из местных жителей закупается впрок."Возьму батарейки и пять булок хлеба", - просит один из покупателей. Он бродит по обесточенному помещению магазина, подсвечивая себе дорогу фонариком на телефоне и обходя лужи, натекшие из обесточенных холодильников. Заплатить сейчас во многих торговых павильонах можно только наличными.Похожие проблемы и у автомобилистов. Они отмечают, что в пятницу на заправках собираются очереди, на мелких уже заканчивается бензин. Как сообщил РИА Новости один из автовладельцев, на двух заправках в центре города принимают только наличные, терминалы безналичной оплаты не работают.Многие автовладельцы после многочасовых отключений света начали заряжать телефоны в машинах, кто-то просит подзарядить гаджеты в магазинах, где есть свет или работают генераторы.Лев Иванович, 79-летний житель Владивостока, говорит, что не помнит, чтобы зимой в городе так надолго люди оставались без света. Другая горожанка Инна Львовна отмечает, что похожий по масштабам катаклизм был в 1989 году, когда Владивосток накрыл тайфун "Джуди", тогда приморцы тоже подолгу сидели без света, но вода была. Кроме того, в сентябре этого года в ходе тайфуна "Майсак" одно из сел Приморья было обесточено 5 дней.Сейчас во Владивостоке все деревья, кусты, провода и столбы ЛЭП, перила лестниц и козырьки подъездов покрыты льдом, при малейшем ветре на землю падают сосульки и ветви. Синоптики обещают, что в субботу потеплеет, выглянет солнце, и, возможно, обледедение, которое стало рекордным за последние 30 лет, растает.Жители Владивостока раскупили газовые баллоны и плитки на фоне длительного отключения электричества из-за снежного циклона, но магазины уже пополнили запасы.В соцсетях сообщили, что в ряде магазинов Владивостока пропали из продажи газовые баллоны и печи. В некоторых районах города света нет почти двое суток.Там отметили, что, по данным магазинов, дефицита плиток и баллонов сейчас нет.В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. В городе введён режим ЧС. Сейчас во Владивостоке идет снег, ветер стихает.
https://realty.ria.ru/20201120/vladivostok-1585454262.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/plita-1585321076.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585341753_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_2288f53f89664a8f68f2f49c8d6cfa2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский (остров), владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости.
Жители Владивостока
, многие из которых почти двое суток сидят без воды и света из-за аварий на сетях во время снежного циклона, заряжают телефоны в машинах и запасают впрок батарейки и воду. Старожилы говорят, что такого природного катаклизма в крае не было давно.
В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. В городе введён режим ЧС. Сейчас во Владивостоке снег и ветер стихают.
На острове Русском
во Владивостоке, где расположены военные части и множество жилых домов, свет отключили ещё в среду вечером. К вечеру пятницы его так и не дали, а часть домов осталась ещё и без отопления и воды. Вдоль дорог, которые стали однополосными из-за падающих обледеневших ветвей деревьев, висят оборванные провода линии электропередачи. Жители острова, которые в целом привыкли к частым авариям на сетях, отмечают, что таких долгих отключений света не припомнят даже в сезон тайфунов.
В некоторых маленьких магазинах города уже опустели продуктовые полки, пропали пятилитовые бутыли с водой. Кто-то из местных жителей закупается впрок.
"Возьму батарейки и пять булок хлеба", - просит один из покупателей. Он бродит по обесточенному помещению магазина, подсвечивая себе дорогу фонариком на телефоне и обходя лужи, натекшие из обесточенных холодильников. Заплатить сейчас во многих торговых павильонах можно только наличными.
Похожие проблемы и у автомобилистов. Они отмечают, что в пятницу на заправках собираются очереди, на мелких уже заканчивается бензин. Как сообщил РИА Новости один из автовладельцев, на двух заправках в центре города принимают только наличные, терминалы безналичной оплаты не работают.
Многие автовладельцы после многочасовых отключений света начали заряжать телефоны в машинах, кто-то просит подзарядить гаджеты в магазинах, где есть свет или работают генераторы.
Лев Иванович, 79-летний житель Владивостока, говорит, что не помнит, чтобы зимой в городе так надолго люди оставались без света. Другая горожанка Инна Львовна отмечает, что похожий по масштабам катаклизм был в 1989 году, когда Владивосток накрыл тайфун "Джуди", тогда приморцы тоже подолгу сидели без света, но вода была. Кроме того, в сентябре этого года в ходе тайфуна "Майсак" одно из сел Приморья было обесточено 5 дней.
"Не помню, чтобы когда-либо во Владивостоке было такое сочетание погодных условий - ветра, дождя и низкой температуры, приводящее к быстрому обледенению, тем более в таких масштабах ", - сказал РИА Новости 50-летний житель Владивостока Олег Борисович.
Сейчас во Владивостоке все деревья, кусты, провода и столбы ЛЭП, перила лестниц и козырьки подъездов покрыты льдом, при малейшем ветре на землю падают сосульки и ветви. Синоптики обещают, что в субботу потеплеет, выглянет солнце, и, возможно, обледедение, которое стало рекордным за последние 30 лет, растает.
Жители Владивостока раскупили газовые баллоны и плитки на фоне длительного отключения электричества из-за снежного циклона, но магазины уже пополнили запасы.
В соцсетях сообщили, что в ряде магазинов Владивостока пропали из продажи газовые баллоны и печи. В некоторых районах города света нет почти двое суток.
"Связались с предпринимателями. Они сообщили, что запасы пополнили, и всё есть", - сказали журналистам в мэрии.
Там отметили, что, по данным магазинов, дефицита плиток и баллонов сейчас нет.
В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. В городе введён режим ЧС. Сейчас во Владивостоке идет снег, ветер стихает.