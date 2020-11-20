https://ria.ru/20201120/priangare-1585526795.html

Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов

Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов

Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов как для потребителей, так и для предприятий, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Игорь РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:47

2020-11-20T14:47

2020-11-20T14:47

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

экономика

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ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов как для потребителей, так и для предприятий, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Игорь Кобзев.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что кабинет министров РФ рассматривает вопрос о концепции объединения тарифного регулирования. В частности, для Иркутской области, где расположены несколько крупных гидроэлектростанций – Иркутская, Братская и Усть-Илимская, речь идет об увеличении платежей за использование электроэнергии на 4%."Это только общий подход – речь идет про тарифы для предприятий, а не про конечных потребителей. Тем не менее я считаю, что данная ситуация недопустима. Мы против. Против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Это невыгодно никому. Ни жителям, ни предприятиям, ни области", - сказал Кобзев.Он отметил, что рост тарифа на 4% ведет за собой увеличение выпадающих доходов, которые необходимо будет компенсировать средствами областного бюджета."Это миллиарды рублей. Мы на такое никогда не пойдем и будем отстаивать эту позицию", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20201022/priangare-1581089449.html

иркутская область

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игорь кобзев, иркутская область, экономика