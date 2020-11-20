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Иркутская область
Иркутская область
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Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов
Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов
Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов как для потребителей, так и для предприятий, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Игорь РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:47
2020-11-20T14:47
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
экономика
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ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов как для потребителей, так и для предприятий, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Игорь Кобзев.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что кабинет министров РФ рассматривает вопрос о концепции объединения тарифного регулирования. В частности, для Иркутской области, где расположены несколько крупных гидроэлектростанций – Иркутская, Братская и Усть-Илимская, речь идет об увеличении платежей за использование электроэнергии на 4%."Это только общий подход – речь идет про тарифы для предприятий, а не про конечных потребителей. Тем не менее я считаю, что данная ситуация недопустима. Мы против. Против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Это невыгодно никому. Ни жителям, ни предприятиям, ни области", - сказал Кобзев.Он отметил, что рост тарифа на 4% ведет за собой увеличение выпадающих доходов, которые необходимо будет компенсировать средствами областного бюджета."Это миллиарды рублей. Мы на такое никогда не пойдем и будем отстаивать эту позицию", - подчеркнул губернатор.
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игорь кобзев, иркутская область, экономика

Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов

14:47 20.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Иркутская область выступит против выравнивания энерготарифов как для потребителей, так и для предприятий, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Игорь Кобзев.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что кабинет министров РФ рассматривает вопрос о концепции объединения тарифного регулирования. В частности, для Иркутской области, где расположены несколько крупных гидроэлектростанций – Иркутская, Братская и Усть-Илимская, речь идет об увеличении платежей за использование электроэнергии на 4%.
"Это только общий подход – речь идет про тарифы для предприятий, а не про конечных потребителей. Тем не менее я считаю, что данная ситуация недопустима. Мы против. Против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Это невыгодно никому. Ни жителям, ни предприятиям, ни области", - сказал Кобзев.
Он отметил, что рост тарифа на 4% ведет за собой увеличение выпадающих доходов, которые необходимо будет компенсировать средствами областного бюджета.
"Это миллиарды рублей. Мы на такое никогда не пойдем и будем отстаивать эту позицию", - подчеркнул губернатор.
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