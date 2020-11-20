https://ria.ru/20201120/prevyshenie-1585538590.html

Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час

Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час

Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час нужна только для пополнения казны, считает член движения... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:27

2020-11-20T15:27

2020-11-20T15:27

александр васильев (депутат)

андрей исаев

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час нужна только для пополнения казны, считает член движения "Сильная Россия", председатель правления "Союза автошкол Москвы" Александр Ачкасов.По его мнению, рассуждать на эту тему должны "профессионалы, научные сотрудники и сотрудники ГИБДД", а не "просто кто-то, кому захотелось сказать: на один километр"."Не надо заниматься популизмом", - резюмировал эксперт.Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заверил РИА Новости, что идея депутата Васильева - его личная инициатива и фракция не поддержит этот законопроект, если он будет внесен.

https://ria.ru/20201120/shtraf-1585516959.html

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александр васильев (депутат), андрей исаев, общество