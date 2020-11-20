Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час нужна только для пополнения казны, считает член движения "Сильная Россия", председатель правления "Союза автошкол Москвы" Александр Ачкасов.
"Человек не обладает информацией элементарной, потому что погрешность у прибора любого до 5%. Камера может стоять выше, ниже, левее, правее, уже будет показывать погрешность. А выездные камеры - другая погрешность. Как на один километр? Это никакого отношения не имеет к безопасности, просто зарабатывание денег", - заявил Ачкасов РИА Новости.
По его мнению, рассуждать на эту тему должны "профессионалы, научные сотрудники и сотрудники ГИБДД", а не "просто кто-то, кому захотелось сказать: на один километр".
"Не надо заниматься популизмом", - резюмировал эксперт.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заверил РИА Новости, что идея депутата Васильева - его личная инициатива и фракция не поддержит этот законопроект, если он будет внесен.