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Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час
Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час
Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час нужна только для пополнения казны, считает член движения... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:27
2020-11-20T15:27
александр васильев (депутат)
андрей исаев
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час нужна только для пополнения казны, считает член движения "Сильная Россия", председатель правления "Союза автошкол Москвы" Александр Ачкасов.По его мнению, рассуждать на эту тему должны "профессионалы, научные сотрудники и сотрудники ГИБДД", а не "просто кто-то, кому захотелось сказать: на один километр"."Не надо заниматься популизмом", - резюмировал эксперт.Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заверил РИА Новости, что идея депутата Васильева - его личная инициатива и фракция не поддержит этот законопроект, если он будет внесен.
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александр васильев (депутат), андрей исаев, общество

Эксперт высмеял идею штрафовать за превышение на один километр в час

15:27 20.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы
Автомобильное движение на мосту через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инициатива депутата Госдумы Александра Васильева штрафовать за превышение скорости на 1 километр в час нужна только для пополнения казны, считает член движения "Сильная Россия", председатель правления "Союза автошкол Москвы" Александр Ачкасов.
"Человек не обладает информацией элементарной, потому что погрешность у прибора любого до 5%. Камера может стоять выше, ниже, левее, правее, уже будет показывать погрешность. А выездные камеры - другая погрешность. Как на один километр? Это никакого отношения не имеет к безопасности, просто зарабатывание денег", - заявил Ачкасов РИА Новости.
По его мнению, рассуждать на эту тему должны "профессионалы, научные сотрудники и сотрудники ГИБДД", а не "просто кто-то, кому захотелось сказать: на один километр".
"Не надо заниматься популизмом", - резюмировал эксперт.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заверил РИА Новости, что идея депутата Васильева - его личная инициатива и фракция не поддержит этот законопроект, если он будет внесен.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
14:14
Эксперты отвергли идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч
 
Александр Васильев (депутат)Андрей ИсаевОбщество
 
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