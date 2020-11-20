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Женщина нашла в посылке "самую страшную вещь в жизни"
Женщина нашла в посылке "самую страшную вещь в жизни"
Британская семья заказала в онлайн-магазине рождественские декорации для дома, но вместе с ними внутри посылки оказался огромный живой паук, пишет The Sun. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:59
2020-11-20T17:59
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Британская семья заказала в онлайн-магазине рождественские декорации для дома, но вместе с ними внутри посылки оказался огромный живой паук, пишет The Sun.Житель города Шанклин рассказал, что посылку открыла его жена, страдающая арахнофобией."Я был на работе. Она позвонила мне и сказала, что с ней только что произошла самая страшная ситуация в ее жизни", — цитирует его издание.Мужчина разместил фотографию находки на своей странице в Facebook и спросил, нет ли среди его подписчиков людей, разбирающихся в пауках. Сейчас публикация удалена.Австралийский эксперт Саманта Никсон заявила, что семья нашла в посылке паука-охотника. Этот вид членистоногих обитает в Азии и Австралии. Как уточнила она, яд этого членистоногого не смертелен человека.
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подарки, великобритания, в мире

Женщина нашла в посылке "самую страшную вещь в жизни"

17:59 20.11.2020
 
© Fotolia / Robert PrzybyszНовогодние подарки. Архивное фото
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Fotolia / Robert Przybysz
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Британская семья заказала в онлайн-магазине рождественские декорации для дома, но вместе с ними внутри посылки оказался огромный живой паук, пишет The Sun.
Житель города Шанклин рассказал, что посылку открыла его жена, страдающая арахнофобией.
© Фото : @smithbass/FacebookПаук, обанруженный британцем Марком Смитом в посылке
Паук, обанруженный британцем Марком Смитом в посылке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : @smithbass/Facebook
Паук, обанруженный британцем Марком Смитом в посылке
"Я был на работе. Она позвонила мне и сказала, что с ней только что произошла самая страшная ситуация в ее жизни", — цитирует его издание.
Мужчина разместил фотографию находки на своей странице в Facebook и спросил, нет ли среди его подписчиков людей, разбирающихся в пауках. Сейчас публикация удалена.
Австралийский эксперт Саманта Никсон заявила, что семья нашла в посылке паука-охотника. Этот вид членистоногих обитает в Азии и Австралии. Как уточнила она, яд этого членистоногого не смертелен человека.
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