https://ria.ru/20201120/posylka-1585579240.html

Женщина нашла в посылке "самую страшную вещь в жизни"

Женщина нашла в посылке "самую страшную вещь в жизни"

Британская семья заказала в онлайн-магазине рождественские декорации для дома, но вместе с ними внутри посылки оказался огромный живой паук, пишет The Sun. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:59

2020-11-20T17:59

2020-11-20T17:59

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великобритания

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Британская семья заказала в онлайн-магазине рождественские декорации для дома, но вместе с ними внутри посылки оказался огромный живой паук, пишет The Sun.Житель города Шанклин рассказал, что посылку открыла его жена, страдающая арахнофобией."Я был на работе. Она позвонила мне и сказала, что с ней только что произошла самая страшная ситуация в ее жизни", — цитирует его издание.Мужчина разместил фотографию находки на своей странице в Facebook и спросил, нет ли среди его подписчиков людей, разбирающихся в пауках. Сейчас публикация удалена.Австралийский эксперт Саманта Никсон заявила, что семья нашла в посылке паука-охотника. Этот вид членистоногих обитает в Азии и Австралии. Как уточнила она, яд этого членистоногого не смертелен человека.

https://ria.ru/20200729/1575053471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, великобритания, в мире