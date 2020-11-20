https://ria.ru/20201120/pokhischenie-1585542387.html

Неизвестные факты о похитителе ребенка из Владимирской области

Неизвестные факты о похитителе ребенка из Владимирской области

Семилетний мальчик из села Горки во Владимирской области пропал в конце сентября — вышел на остановке из школьного автобуса, но дома не появился. Его искали... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:34

2020-11-20T16:34

2020-11-20T17:09

ребенок

следственный комитет россии (ск рф)

интерпол

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Семилетний мальчик из села Горки во Владимирской области пропал в конце сентября — вышел на остановке из школьного автобуса, но дома не появился. Его искали несколько тысяч людей: полиция, местные жители, пешие и водолазные поисковые отряды, а обнаружили ребенка в итоге благодаря Интерполу. Полтора месяца его держал в подвале в соседней деревне 26-летний мужчина, у которого, по словам соседей, были проблемы с психикой. "Посадил в автомобиль и увез"Сергей (имя изменено в интересах несовершеннолетнего) из маленького поселка Горки, где живет всего несколько сотен человек, пропал днем 28 сентября — вышел из автобуса и исчез. Как установил Следственный комитет, его похитил 26-летний Дмитрий К.: "Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез в деревню Макариху". Полтора месяца школьник находился в подвале всего в двадцати километрах от дома. Похищенного нашли благодаря Интерполу — от зарубежных коллег сотрудники полиции узнали о публикациях в теневом сегменте интернета, где сообщалось о человеке, удерживающем дома ребенка. По неофициальной информации, которую местные жители якобы получили от оперативников, освободивших мальчика, Дмитрий переписывался с кем-то в Болгарии — это и отследил Интерпол. "Балаган какой-то"Штурм дома похитителя, по словам односельчан, начался 19 ноября примерно в 21:30. На записи, опубликованной МВД России, видно, что дверь пришлось вскрывать. В одной из неопрятных комнат обнаружили Дмитрия с ребенком — он держал мальчика на коленях. После того как школьника осмотрели медики, его сразу же передали родителям — физических повреждений не обнаружили. В распоряжении РИА Новости есть несколько видеозаписей, сделанных в день ареста преступника. На одной из них — Сергей, он не выглядит напуганным. — Можно это окно не разбивать, — замечает мальчик. Видимо, он был свидетелем того, как при штурме дома пострадали несколько стекол. "Слава Богу", — слышится на заднем фоне. Другой голос спрашивает: "Родителям-то позвонили?" Десять тысяч километров путиВ поисковом отряде "Лиза Алерт" рассказали, что во время поиска пропавшего пешие группы прошли более десяти тысяч километров. При помощи специальной нейросети, а также добровольцев отсмотрели порядка 44 тысяч снимков, чтобы опознать исчезнувшего мальчика. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев назвал этот случай уникальным: крайне редко дети, которых не удается найти столь длительное время, оказываются живы. Родители Сергея спустя неделю после его пропажи говорили местным СМИ, что не теряют надежды: "Ощущение, что вот сейчас придет домой". "Он ни разу не открыл дверь"Алексей (фамилию просил не называть), житель деревни Макариха, говорит, что Дмитрий заселился сюда только этой весной. "Он неместный. Купил дачу, предназначенную только для летнего проживания, — сделана давным-давно из домостроительных плит. В холода — ледяная. Он скрупулезно и быстро готовил ее к зиме, утеплял. Знаю, что у Дмитрия есть дача под Суздалем, зачем ему дом здесь? Человек несемейный, с чего бы зимовать в нашей Макарихе? Видимо, у него изначально был план", — отмечает Алексей. По его словам, дом похитителя расположен хоть и не на окраине, но в том месте, где не будут докучать соседи: с одной стороны — заброшенные дома, сзади — пруды. Некоторые из опрошенных РИА Новости жителей ни разу не сталкивались с Дмитрием: удивительно для деревни с населением около тридцати человек. Артем Буланов, староста Макарихи, недоумевает: "Я живу здесь четыре года, стал старостой чуть больше месяца назад, но этого Дмитрия не видел ни разу". Хотя обходил всех. "Моя обязанность — знать всех, я неоднократно стучал в этот дом, мне не отвечали ни разу. Либо там никого, либо не открывали. Не замечал признаков жизни". Алексей же, хоть и видел Дмитрия, не разговаривал с новым жителем Макарихи. "Он необщительный был. Ближайшие соседи помогали ему со стройкой, предлагали выпить, а он отвечал: "Я не пью, сижу на таблетках". Сам объяснял, что с головой у него плохо, после того как родители рано умерли. Односельчане считали, что он очень работящий, рукастый. А больше никто ничего о нем и не знает".Девятнадцатого ноября в 21:30 Алексей заметил движение: проехал микроавтобус, две легковушки, а потом автомобиль Следственного комитета. Чуть позже появилась информация, что ребенок, пропавший в Горках, жив. "Мы подошли, нам сказали, что он в хорошем состоянии, синяков и ссадин нет. Уточнили: "Не запуганный, сами пока не понимаем, зачем его удерживали".Еще одно похищениеМестные жители вспоминают: практически сразу после исчезновения Сергея в деревне Макариха также была попытка похищения. "У нас есть многодетная семья, 29 сентября хотели похитить их ребенка. Ему восемь лет, перед мальчиком остановилась темная машина, предложили подвезти до дома. Парень, недолго думая, убежал. Я доложил главе сельского поселения, вызвал оперативников. Мальчика опросили, но сказали: "Выдумывает". С тех пор к этой теме не возвращались", — рассказывает Артем Буланов.Был ли причастен к этому эпизоду Дмитрий К., остается только догадываться.

https://ria.ru/20201120/pokhititel-1585488425.html

https://ria.ru/20201120/poiski-1585499515.html

https://ria.ru/20201119/pokhischenie-1585441047.html

https://ria.ru/20191015/1559756608.html

владимирская область

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Кадры задержания мужчины, похитившего ребенка во Владимирской области По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. 2020-11-20T16:34 true PT0M33S

Кадры освобождения 7-летнего мальчика во Владимирской области Пропавший около 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома. 2020-11-20T16:34 true PT1M32S

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ребенок, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимирская область, происшествия