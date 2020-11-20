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Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром
Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром
Житель Владимирской области, который подозревается в том, что полтора месяца удерживал у себя семилетнего мальчика, психически нездоров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:33
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владимирская область
камешковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Житель Владимирской области, который подозревается в том, что полтора месяца удерживал у себя семилетнего мальчика, психически нездоров, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома.Предположительно, ребенок по своей доверчивости сел к похитителю в машину, но эти моменты изучаются следствием, заметил Прохорычев.Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но дома не появился. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
владимирская область
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Кадры освобождения 7-летнего мальчика во Владимирской области
Пропавший около 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома.
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владимирская область, камешковский район, происшествия

Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром

10:33 20.11.2020 (обновлено: 13:38 20.11.2020)
 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Житель Владимирской области, который подозревается в том, что полтора месяца удерживал у себя семилетнего мальчика, психически нездоров, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев.
Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома.

"Это психически нездоровый человек, пока только это известно", — сказал омбудсмен.

Предположительно, ребенок по своей доверчивости сел к похитителю в машину, но эти моменты изучаются следствием, заметил Прохорычев.
Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но дома не появился. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
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