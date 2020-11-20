https://ria.ru/20201120/pokhischenie-1585467500.html

Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром

Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром

Житель Владимирской области, который подозревается в том, что полтора месяца удерживал у себя семилетнего мальчика, психически нездоров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:33

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2020-11-20T13:38

владимирская область

камешковский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Житель Владимирской области, который подозревается в том, что полтора месяца удерживал у себя семилетнего мальчика, психически нездоров, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома.Предположительно, ребенок по своей доверчивости сел к похитителю в машину, но эти моменты изучаются следствием, заметил Прохорычев.Мальчик семи лет пропал 28 сентября: возвращаясь из школы, он вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, но дома не появился. В его поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

владимирская область

камешковский район

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Кадры освобождения 7-летнего мальчика во Владимирской области Пропавший около 1,5 месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома. 2020-11-20T10:33 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, камешковский район, происшествия