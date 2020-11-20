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В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:23
2020-11-20T09:23
2020-11-20T09:23
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу.По данным полиции, вечером в четверг с заявлением в полицию обратились родители ребенка. По данным волонтеров поискового отряда "Легион-Спас", 5-летняя Ксения вышла из дома по улице Кирова 19 ноября в 18:00.Как уточняют местные СМИ, девочка все это время находилась у соседей.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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челябинск, происшествия