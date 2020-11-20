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В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:23
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челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу.По данным полиции, вечером в четверг с заявлением в полицию обратились родители ребенка. По данным волонтеров поискового отряда "Легион-Спас", 5-летняя Ксения вышла из дома по улице Кирова 19 ноября в 18:00.Как уточняют местные СМИ, девочка все это время находилась у соседей.
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челябинск, происшествия

В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку

09:23 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу.
По данным полиции, вечером в четверг с заявлением в полицию обратились родители ребенка. По данным волонтеров поискового отряда "Легион-Спас", 5-летняя Ксения вышла из дома по улице Кирова 19 ноября в 18:00.
"Девочка нашлась. С ней все хорошо, она жива-здорова", - сказала собеседница агентства.
Как уточняют местные СМИ, девочка все это время находилась у соседей.
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