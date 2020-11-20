https://ria.ru/20201120/poiski-1585456208.html

В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку

В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку

Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:23

2020-11-20T09:23

2020-11-20T09:23

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Потерявшуюся в четверг вечером пятилетнюю девочку нашли в пятницу в Челябинске, с ней все в порядке, сообщили РИА Новости в пресс-центре УМВД России по городу.По данным полиции, вечером в четверг с заявлением в полицию обратились родители ребенка. По данным волонтеров поискового отряда "Легион-Спас", 5-летняя Ксения вышла из дома по улице Кирова 19 ноября в 18:00.Как уточняют местные СМИ, девочка все это время находилась у соседей.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

челябинск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия