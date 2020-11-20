https://ria.ru/20201120/pogoda-1585441633.html

Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России

Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России

Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели, самая сильная непогода будет на Нижней Волге,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:18

2020-11-20T00:18

2020-11-20T00:18

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели, самая сильная непогода будет на Нижней Волге, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Он отметил, что на следующей неделе непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области. Эти регионы ближе к центру циклона, а столичный регион чуть поодаль, поэтому здесь неблагоприятных погодных явлений будет меньше."Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)", - уточнил Варакин.По его словам, в последнюю пятидневку ноября установятся отрицательные температуры."Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем", - добавил ученый.

https://ria.ru/20201119/pogoda-1585345753.html

россия

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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество