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Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России
Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России
Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели, самая сильная непогода будет на Нижней Волге,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:18
2020-11-20T00:18
2020-11-20T00:18
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели, самая сильная непогода будет на Нижней Волге, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.Он отметил, что на следующей неделе непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области. Эти регионы ближе к центру циклона, а столичный регион чуть поодаль, поэтому здесь неблагоприятных погодных явлений будет меньше."Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)", - уточнил Варакин.По его словам, в последнюю пятидневку ноября установятся отрицательные температуры."Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем", - добавил ученый.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели, самая сильная непогода будет на Нижней Волге, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин
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"Если говорить о следующей неделе на европейской территории, то сейчас передышка. А на Нижней Волге (Волгоградская область, Самара, Саратов) будет дежавю (гололед, снегопад, колебания температур - ред.) в воскресенье, понедельник, вторник. Там произойдет объединение двух атмосферных образований и будет уже ложбина от Мурманска до Черного моря, до Турции. На Черноморском побережье будут положительные температуры, а ближе к Цимлянскому водохранилищу, то есть север, северо-восток Ростовской области, Волгоград, Нижняя и Средняя Волга", - сказал Варакин.
Он отметил, что на следующей неделе непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа: от Смоленской до Ленинградской области. Эти регионы ближе к центру циклона, а столичный регион чуть поодаль, поэтому здесь неблагоприятных погодных явлений будет меньше.
"Будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)", - уточнил Варакин.
По его словам, в последнюю пятидневку ноября установятся отрицательные температуры.
"Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем", - добавил ученый.