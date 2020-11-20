Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/plennye-1585442002.html
Украина подала документы на 11 человек для обмена с ДНР и ЛНР
Украина подала документы на 11 человек для обмена с ДНР и ЛНР
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев подал документы на 11 человек для обмена с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:24
2020-11-20T00:24
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133258_0:0:3146:1770_1400x0_80_0_0_5ad46dc164d8fde0c852e29318f3d2a8.jpg
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев подал документы на 11 человек для обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.Ранее Кравчук призвал на заседании ТКГ провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен состояться до 24 декабря.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана - это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью - созыв очередного саммита "нормандского формата".
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/donbass-1585180821.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133258_417:0:3146:2047_1400x0_80_0_0_5c0ac5c279542b212283138eeefbb277.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украина подала документы на 11 человек для обмена с ДНР и ЛНР

00:24 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев подал документы на 11 человек для обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Ранее Кравчук призвал на заседании ТКГ провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен состояться до 24 декабря.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - заявил он в интервью интернет-изданию Hromadske.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана - это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью - созыв очередного саммита "нормандского формата".
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:44
Хотят сплотить? США помогут украинским переселенцам с Донбасса
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния