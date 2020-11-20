Украина подала документы на 11 человек для обмена с ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев подал документы на 11 человек для обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Ранее Кравчук призвал на заседании ТКГ провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен состояться до 24 декабря.
"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.). Потому что этот обмен - это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", - заявил он в интервью интернет-изданию Hromadske.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана - это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью - созыв очередного саммита "нормандского формата".
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