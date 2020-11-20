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Украина подала документы на 11 человек для обмена с ДНР и ЛНР

Украина подала документы на 11 человек для обмена с ДНР и ЛНР

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев подал документы на 11 человек для обмена с... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:24

2020-11-20T00:24

2020-11-20T00:24

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КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев подал документы на 11 человек для обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.Ранее Кравчук призвал на заседании ТКГ провести взаимный обмен удерживаемых лиц до конца года. Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен состояться до 24 декабря.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана - это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью - созыв очередного саммита "нормандского формата".

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/donbass-1585180821.html

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире