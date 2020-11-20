https://ria.ru/20201120/patriarkh--1585558115.html
Патриарх Кирилл помолился об умерших Сербском патриархе и митрополите РПЦ
Патриарх Кирилл помолился об умерших Сербском патриархе и митрополите РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение по умершим от COVID-19 патриарху Сербскому Иринею и митрополиту Казанскому и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:54
2020-11-20T16:54
2020-11-20T16:54
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение по умершим от COVID-19 патриарху Сербскому Иринею и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Митрополит Феофан скончался на 74 году жизни, патриарху Иринею было 90 лет. Оба умерли от осложнений, возникших на фоне заболевания коронавирусом."За литургией святейший владыка вознес сугубые молитвы о новопреставленных святейшем патриархе Сербском Иринее и митрополите Казанском и Татарстанском Феофане, скончавшихся сегодня утром. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил литию по почившим предстоятелю Сербской православной церкви и главе Татарстанской митрополии", - говорится в сообщении.Патриарх в пятницу служил в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, уточняют в РПЦ.Как отметил патриарх на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая транслировалась в пятницу, смерти от коронавируса "связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы"."Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью. Таково служение священническое. Не буду сейчас называть цифры, но есть люди, которые нас покинули в связи именно с тем, что инфекция поразила их настолько, что все это стало несовместимым с жизнью", - сказал патриарх.Ранее заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя это событие РИА Новости, назвал смерть патриарха Иринея "великой утратой" не только для Сербской православной церкви, но и для всего мирового православного сообщества. По его словам, патриарх Ириней выступал в защиту притесненных, в том числе на Украине, был верным другом Русской церкви, отстаивал единство Сербской церкви и мировой православной семьи.СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.
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религия, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, александр невский, владимир путин, северная македония, украина
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойное богослужение по умершим от COVID-19 патриарху Сербскому Иринею и митрополиту Казанскому и Татарстанскому Феофану, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Митрополит Феофан скончался на 74 году жизни, патриарху Иринею было 90 лет. Оба умерли от осложнений, возникших на фоне заболевания коронавирусом.
"За литургией святейший владыка вознес сугубые молитвы о новопреставленных святейшем патриархе Сербском Иринее и митрополите Казанском и Татарстанском Феофане, скончавшихся сегодня утром. По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил литию по почившим предстоятелю Сербской православной церкви и главе Татарстанской митрополии", - говорится в сообщении.
Патриарх в пятницу служил в храме святого князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, уточняют в РПЦ.
Как отметил патриарх на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая транслировалась в пятницу, смерти от коронавируса "связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы".
"Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью. Таково служение священническое. Не буду сейчас называть цифры, но есть люди, которые нас покинули в связи именно с тем, что инфекция поразила их настолько, что все это стало несовместимым с жизнью", - сказал патриарх.
Ранее заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя это событие РИА Новости, назвал смерть патриарха Иринея "великой утратой" не только для Сербской православной церкви, но и для всего мирового православного сообщества. По его словам, патриарх Ириней выступал в защиту притесненных, в том числе на Украине, был верным другом Русской церкви, отстаивал единство Сербской церкви и мировой православной семьи.
СПЦ во главе с патриархом Иринеем выступала против поддержки Константинопольским патриархатом церковного раскола на Украине, попыток создания автокефальных церквей в Черногории и Северной Македонии. Предстоятель церкви имел репутацию "друга России" и не раз встречался с представителями российского руководства.