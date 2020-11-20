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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201120/patriarkh--1585515032.html
Патриарх Кирилл рассказал в "Одноклассниках" о своих школьных годах
Патриарх Кирилл рассказал в "Одноклассниках" о своих школьных годах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего 74-летия опубликовал первую заметку на своей новой странице в соцсети "Одноклассники". Он поделился... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:05
2020-11-20T14:05
религия и мировоззрение
религия
одноклассники
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего 74-летия опубликовал первую заметку на своей новой странице в соцсети "Одноклассники". Он поделился воспоминаниями школьных лет об отстаивании веры в условиях атеистического воспитания и призвал вдумчиво относиться к современным постам в интернете, где нередко распространяется ложь о Церкви."Сердечно приветствую всех вас и сообщаю, что теперь в социальной сети "Одноклассники" будет и моя официальная страница. Когда я учился в школе, нашему обществу навязывалось атеистическое мировоззрение, и мне, сыну священника, нередко приходилось отстаивать перед ребятами и учителями свою веру в Бога. Тем не менее, о школьных годах у меня остались теплые воспоминания", - написал патриарх.По его словам, сегодня соцсети - это пространство, где люди могут свободно выражать свое мнение и по вопросам религии. "К сожалению, нередко это приводит к распространению негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и Церкви, напоминая мне порой ту неправду, с которой я сталкивался еще в советское время", - отметил предстоятель Русской церкви.Размещенная в интернете информация, добавил он, влияет на мировоззрение современников. Поэтому патриарх Кирилл заявил, что "каждый должен вдумчиво и ответственно относиться к тому, о чем он собирается рассказать в виртуальном пространстве". "Призываю пользователей социальных сетей помнить, что от нашего поведения в интернете в немалой степени зависит отношение общества к вере и Церкви", - подчеркнул патриарх.Он также пожелал всем "крепкого здоровья и помощи Божией в добрых делах и начинаниях".Открытие аккаунта https://ok.ru/patriarchkirill приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому 20 ноября исполняется 74 года. Как сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда, страницу предстоятеля в ОК будет вести патриаршая пресс-служба. На ней планируется размещать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием. В соцсетях Facebook и в ВКонтакте страницы патриарха действуют уже давно.
https://ria.ru/20201120/odnoklassniki-1585487323.html
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религия, одноклассники, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл рассказал в "Одноклассниках" о своих школьных годах

14:05 20.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале "Зарядье"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего 74-летия опубликовал первую заметку на своей новой странице в соцсети "Одноклассники". Он поделился воспоминаниями школьных лет об отстаивании веры в условиях атеистического воспитания и призвал вдумчиво относиться к современным постам в интернете, где нередко распространяется ложь о Церкви.
"Сердечно приветствую всех вас и сообщаю, что теперь в социальной сети "Одноклассники" будет и моя официальная страница. Когда я учился в школе, нашему обществу навязывалось атеистическое мировоззрение, и мне, сыну священника, нередко приходилось отстаивать перед ребятами и учителями свою веру в Бога. Тем не менее, о школьных годах у меня остались теплые воспоминания", - написал патриарх.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:00Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл появился в "Одноклассниках"
По его словам, сегодня соцсети - это пространство, где люди могут свободно выражать свое мнение и по вопросам религии. "К сожалению, нередко это приводит к распространению негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и Церкви, напоминая мне порой ту неправду, с которой я сталкивался еще в советское время", - отметил предстоятель Русской церкви.
Размещенная в интернете информация, добавил он, влияет на мировоззрение современников. Поэтому патриарх Кирилл заявил, что "каждый должен вдумчиво и ответственно относиться к тому, о чем он собирается рассказать в виртуальном пространстве". "Призываю пользователей социальных сетей помнить, что от нашего поведения в интернете в немалой степени зависит отношение общества к вере и Церкви", - подчеркнул патриарх.
Он также пожелал всем "крепкого здоровья и помощи Божией в добрых делах и начинаниях".
Открытие аккаунта https://ok.ru/patriarchkirill приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому 20 ноября исполняется 74 года. Как сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, врио пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда, страницу предстоятеля в ОК будет вести патриаршая пресс-служба. На ней планируется размещать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием. В соцсетях Facebook и в ВКонтакте страницы патриарха действуют уже давно.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время патриаршего служения в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
10:57Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл в пятницу отмечает 74-летие
 
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