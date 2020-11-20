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Настойчивость парикмахера спасла жизнь клиенту
Настойчивость парикмахера спасла жизнь клиенту
В Британии парикмахер во время стрижки клиента заметила у него странную шишку, благодаря чему спасла мужчину от смертельной болезни. Об этом пишет издание... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:39
2020-11-20T11:39
великобритания
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МОСКВА, 20 ноя— РИА Новости. В Британии парикмахер во время стрижки клиента заметила у него странную шишку, благодаря чему спасла мужчину от смертельной болезни. Об этом пишет издание Metro.Мужчина по имени Джеймс Маккензи посетил своего парикмахера Керрин Тейлор, которая во время стрижки заметила у него странный нарост над ухом. Она рассказала 82-летнему клиенту об этом и предложила сходить ко врачу. Однако Маккензи отказался.Чуть позже женщина поделилась этим с приятелем семьи своего клиента, а тот в свою очередь рассказал о "находке" парикмахера дочери Маккензи. Она и настояла на визите отца к специалисту.Шишка оказалась базальцоклеточной карциномой— разновидностью рака кожиДочь Маккензи поблагодарила Тейлор за то, что она вовремя заметила новообразование и таким образом спасла ее отца. В конце месяца мужчину ожидает операция по удалению опухоли.
https://ria.ru/20190704/1556208583.html
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великобритания, в мире

Настойчивость парикмахера спасла жизнь клиенту

11:39 20.11.2020
 
© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Fotolia / nagaets
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МОСКВА, 20 ноя— РИА Новости. В Британии парикмахер во время стрижки клиента заметила у него странную шишку, благодаря чему спасла мужчину от смертельной болезни. Об этом пишет издание Metro.
Мужчина по имени Джеймс Маккензи посетил своего парикмахера Керрин Тейлор, которая во время стрижки заметила у него странный нарост над ухом. Она рассказала 82-летнему клиенту об этом и предложила сходить ко врачу. Однако Маккензи отказался.
Чуть позже женщина поделилась этим с приятелем семьи своего клиента, а тот в свою очередь рассказал о "находке" парикмахера дочери Маккензи. Она и настояла на визите отца к специалисту.
Шишка оказалась базальцоклеточной карциномой— разновидностью рака кожи
Дочь Маккензи поблагодарила Тейлор за то, что она вовремя заметила новообразование и таким образом спасла ее отца. В конце месяца мужчину ожидает операция по удалению опухоли.
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