https://ria.ru/20201120/otstavka-1585471892.html

СМИ сообщили об отставке министра обороны Армении

СМИ сообщили об отставке министра обороны Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает местная газета "Аравот" ("Утро") со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:52

2020-11-20T10:52

2020-11-20T12:38

давид тоноян

вагаршак арутюнян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 ноя — РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, сообщает местная газета "Аравот" ("Утро") со ссылкой на собственные источники."По нашим сведениям, на этой должности его заменит главный советник премьер-министра Вагаршак Арутюнян, который был министром обороны Армении в 1999-2000 годах", — говорится в сообщении.РИА Новости пока не удалось получить комментарий военного ведомства.О том, что министр обороны и другие ответственные лица, допустившие "непростительные просчеты" при обострении карабахского конфликта, должны уйти в отставку, заявлял депутат парламента Армении от правящей партии "Мой шаг" Андраник Кочарян. По его словам, "безнаказанность этих людей приведет к продолжению негативных явлений и создаст серьезные угрозы безопасности".Кроме того, в Ереване уже вторую неделю проходят акции оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.Этот документ, который подписали также российский лидер Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, предусматривает полное прекращение боевых действий, которые продолжались с 27 сентября. Азербайджанские и армянские военные должны остановиться на занятых позициях и обменяться пленными. Армения в соответствии с соглашением возвращает Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым, но если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201117/otstavka-1585077315.html

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давид тоноян, вагаршак арутюнян, армения, в мире