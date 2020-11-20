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Специалист рассказал, как правильно экономить на ОСАГО
Специалист рассказал, как правильно экономить на ОСАГО
Стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии может существенно различаться, поскольку страховые компании имеют возможность сами устанавливать базовый... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T02:19
2020-11-20T02:19
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
осаго
авто
экономика
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии может существенно различаться, поскольку страховые компании имеют возможность сами устанавливать базовый тариф в рамках обозначенного в законе коридора, рассказал агентству "Прайм" директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. С одной стороны, страховщики не торгуют себе в убыток, поэтому двукратной разницы между тарифами, как правило, нет. С другой, клиент всегда может выбрать того, кто предлагает минимальный тариф в своем регионе, указал он. Для этого следует обратиться сразу в несколько компаний."Также страховщики получили право устанавливать собственные коэффициенты при определении тарифа. Такие коэффициенты могут учитывать возраст автомобиля, количество нарушений ПДД и т.п. В связи с этим самостоятельно рассчитать цену полиса ОСАГО страхователям будет затруднительно", - заключил Бредихин.
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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), осаго, авто, экономика

Специалист рассказал, как правильно экономить на ОСАГО

02:19 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии может существенно различаться, поскольку страховые компании имеют возможность сами устанавливать базовый тариф в рамках обозначенного в законе коридора, рассказал агентству "Прайм" директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
"Теоретически разница может быть больше, чем в 2 раза. Однако реально такой разброс вряд ли где-то присутствует, так как каждая страховая компания отслеживает ценовые политики конкурентов и стремятся удержать свою долю рынка", - отмечает эксперт.
С одной стороны, страховщики не торгуют себе в убыток, поэтому двукратной разницы между тарифами, как правило, нет. С другой, клиент всегда может выбрать того, кто предлагает минимальный тариф в своем регионе, указал он. Для этого следует обратиться сразу в несколько компаний.
"Также страховщики получили право устанавливать собственные коэффициенты при определении тарифа. Такие коэффициенты могут учитывать возраст автомобиля, количество нарушений ПДД и т.п. В связи с этим самостоятельно рассчитать цену полиса ОСАГО страхователям будет затруднительно", - заключил Бредихин.
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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