Специалист рассказал, как правильно экономить на ОСАГО
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии может существенно различаться, поскольку страховые компании имеют возможность сами устанавливать базовый тариф в рамках обозначенного в законе коридора, рассказал агентству "Прайм" директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.
"Теоретически разница может быть больше, чем в 2 раза. Однако реально такой разброс вряд ли где-то присутствует, так как каждая страховая компания отслеживает ценовые политики конкурентов и стремятся удержать свою долю рынка", - отмечает эксперт.
С одной стороны, страховщики не торгуют себе в убыток, поэтому двукратной разницы между тарифами, как правило, нет. С другой, клиент всегда может выбрать того, кто предлагает минимальный тариф в своем регионе, указал он. Для этого следует обратиться сразу в несколько компаний.
"Также страховщики получили право устанавливать собственные коэффициенты при определении тарифа. Такие коэффициенты могут учитывать возраст автомобиля, количество нарушений ПДД и т.п. В связи с этим самостоятельно рассчитать цену полиса ОСАГО страхователям будет затруднительно", - заключил Бредихин.
19 октября, 15:43Эксперт оценил преимущества новых правил покупки ОСАГО