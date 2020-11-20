https://ria.ru/20201120/osago-1585445225.html

Специалист рассказал, как правильно экономить на ОСАГО

Специалист рассказал, как правильно экономить на ОСАГО

Стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии может существенно различаться, поскольку страховые компании имеют возможность сами устанавливать базовый... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T02:19

2020-11-20T02:19

2020-11-20T02:19

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

осаго

авто

экономика

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии может существенно различаться, поскольку страховые компании имеют возможность сами устанавливать базовый тариф в рамках обозначенного в законе коридора, рассказал агентству "Прайм" директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. С одной стороны, страховщики не торгуют себе в убыток, поэтому двукратной разницы между тарифами, как правило, нет. С другой, клиент всегда может выбрать того, кто предлагает минимальный тариф в своем регионе, указал он. Для этого следует обратиться сразу в несколько компаний."Также страховщики получили право устанавливать собственные коэффициенты при определении тарифа. Такие коэффициенты могут учитывать возраст автомобиля, количество нарушений ПДД и т.п. В связи с этим самостоятельно рассчитать цену полиса ОСАГО страхователям будет затруднительно", - заключил Бредихин.

https://ria.ru/20201019/osago-1580500132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), осаго, авто, экономика