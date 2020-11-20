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В Германии неизвестный ранил несколько человек холодным оружием
В Германии неизвестный ранил несколько человек холодным оружием
Неизвестный напал с холодным оружием на жителей немецкого города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета WAZ. РИА Новости, 20.11.2020
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германия
оберхаузен
в мире
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Неизвестный напал с холодным оружием на жителей немецкого города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета WAZ.Подозреваемый задержан. Точное число пострадавших полиция не называет, ссылаясь на то, что расследование инцидента продолжается.Кроме того, пока не известно, о каком конкретно "колющем" оружии идет речь. Полиция Оберхаузена запросила подкрепление у коллег из Эссена.В последние месяцы в Европе прокатилась целая волна нападений. Так вечером 2 ноября, в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником "Исламского государства"* .С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех человек. Подозреваемого задержали. Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584089803.html
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германия, оберхаузен, в мире

В Германии неизвестный ранил несколько человек холодным оружием

01:21 20.11.2020 (обновлено: 01:40 20.11.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Неизвестный напал с холодным оружием на жителей немецкого города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета WAZ.
Подозреваемый задержан. Точное число пострадавших полиция не называет, ссылаясь на то, что расследование инцидента продолжается.
Кроме того, пока не известно, о каком конкретно "колющем" оружии идет речь. Полиция Оберхаузена запросила подкрепление у коллег из Эссена.
В последние месяцы в Европе прокатилась целая волна нападений. Так вечером 2 ноября, в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником "Исламского государства"* .
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 13:25
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С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех человек. Подозреваемого задержали.
Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
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