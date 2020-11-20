Опыт кол-центра по COVID Тюменской области используют в других регионах
14:18 20.11.2020 (обновлено: 14:20 20.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Организация в Тюменской области специального колл-центра по коммуникации граждан с медучреждениями позволила сократить среднее время дозвона на горячую линию до 25 секунд, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Тюменский опыт был представлен на оперативном совещании по решению проблем с дозвонами граждан до медицинских учреждений, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин в среду дал поручение решить эту проблему.
На совещании были заслушаны представители регионов, где, по информации ОНФ, успешно организованы коммуникации населения с медучреждениями – Тюменской, Ульяновской областей, а также Екатеринбурга.
В пресс-службе напомнили, что во второй половине октября в Тюмени из-за роста заболеваемости коронавирусом резко увеличилось количество обращений в медучреждения. Горячие линии Депздрава, Роспотребнадзора, телефоны поликлиник и скорой помощи оказались перегружены, время ожидания по отдельным случаям составляло более часа. В пиковые дни только в Тюмени на номера поликлиник совершалось до 50 тысяч звонков в сутки.
"По требованию губернатора Тюменской области Александра Моора в октябре была создана рабочая группа по решению проблемы. В результате внедрена централизация телефонии, что позволяет операторам переводить звонки граждан на необходимую службу, установлены типовые маршруты меню, запущена автоматизированная система сообщения результатов тестов на коронавирус, запущен дистанционный консультационный центр", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости по итогам совещания Чернышенко, специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями.
Ответственным за цифровую трансформацию в субъектах РФ необходимо будет обеспечить создание региональных колл-центров с использованием чат-бота и направить в адрес Минцифры информацию с оценкой дополнительной потребности в необходимых средствах для устранения проблем, связанных с обращениями граждан в медицинские учреждения, уточнили в аппарате вице-премьера.