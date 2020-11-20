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Тюменская область
https://ria.ru/20201120/opyt-1585517807.html
Опыт кол-центра по COVID Тюменской области используют в других регионах
Опыт кол-центра по COVID Тюменской области используют в других регионах
Организация в Тюменской области специального колл-центра по коммуникации граждан с медучреждениями позволила сократить среднее время дозвона на горячую линию до РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:18
2020-11-20T14:20
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Организация в Тюменской области специального колл-центра по коммуникации граждан с медучреждениями позволила сократить среднее время дозвона на горячую линию до 25 секунд, сообщает пресс-служба губернатора региона.Тюменский опыт был представлен на оперативном совещании по решению проблем с дозвонами граждан до медицинских учреждений, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин в среду дал поручение решить эту проблему.На совещании были заслушаны представители регионов, где, по информации ОНФ, успешно организованы коммуникации населения с медучреждениями – Тюменской, Ульяновской областей, а также Екатеринбурга.В пресс-службе напомнили, что во второй половине октября в Тюмени из-за роста заболеваемости коронавирусом резко увеличилось количество обращений в медучреждения. Горячие линии Депздрава, Роспотребнадзора, телефоны поликлиник и скорой помощи оказались перегружены, время ожидания по отдельным случаям составляло более часа. В пиковые дни только в Тюмени на номера поликлиник совершалось до 50 тысяч звонков в сутки."По требованию губернатора Тюменской области Александра Моора в октябре была создана рабочая группа по решению проблемы. В результате внедрена централизация телефонии, что позволяет операторам переводить звонки граждан на необходимую службу, установлены типовые маршруты меню, запущена автоматизированная система сообщения результатов тестов на коронавирус, запущен дистанционный консультационный центр", - говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости по итогам совещания Чернышенко, специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями. Ответственным за цифровую трансформацию в субъектах РФ необходимо будет обеспечить создание региональных колл-центров с использованием чат-бота и направить в адрес Минцифры информацию с оценкой дополнительной потребности в необходимых средствах для устранения проблем, связанных с обращениями граждан в медицинские учреждения, уточнили в аппарате вице-премьера.
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александр моор, тюменская область, тюмень

Опыт кол-центра по COVID Тюменской области используют в других регионах

14:18 20.11.2020 (обновлено: 14:20 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Сотрудница московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Организация в Тюменской области специального колл-центра по коммуникации граждан с медучреждениями позволила сократить среднее время дозвона на горячую линию до 25 секунд, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Тюменский опыт был представлен на оперативном совещании по решению проблем с дозвонами граждан до медицинских учреждений, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин в среду дал поручение решить эту проблему.
На совещании были заслушаны представители регионов, где, по информации ОНФ, успешно организованы коммуникации населения с медучреждениями – Тюменской, Ульяновской областей, а также Екатеринбурга.
В пресс-службе напомнили, что во второй половине октября в Тюмени из-за роста заболеваемости коронавирусом резко увеличилось количество обращений в медучреждения. Горячие линии Депздрава, Роспотребнадзора, телефоны поликлиник и скорой помощи оказались перегружены, время ожидания по отдельным случаям составляло более часа. В пиковые дни только в Тюмени на номера поликлиник совершалось до 50 тысяч звонков в сутки.
"По требованию губернатора Тюменской области Александра Моора в октябре была создана рабочая группа по решению проблемы. В результате внедрена централизация телефонии, что позволяет операторам переводить звонки граждан на необходимую службу, установлены типовые маршруты меню, запущена автоматизированная система сообщения результатов тестов на коронавирус, запущен дистанционный консультационный центр", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости по итогам совещания Чернышенко, специальные колл-центры по COVID, чат-боты и другие инструменты коммуникации с населением будут организованы по всей стране для решения проблемы связи с медучреждениями.
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Ответственным за цифровую трансформацию в субъектах РФ необходимо будет обеспечить создание региональных колл-центров с использованием чат-бота и направить в адрес Минцифры информацию с оценкой дополнительной потребности в необходимых средствах для устранения проблем, связанных с обращениями граждан в медицинские учреждения, уточнили в аппарате вице-премьера.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюмень
 
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