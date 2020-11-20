Онлайн-конференция о новом проекте для школьников "Своими словам"
24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную объявлению Попечительского совета Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами".
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Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ.
"Своими словами" – это новый проект для школьников 9-11 классов, который призван сформировать компетенции, необходимые в XXI веке. Организаторами выступили НИУ ВШЭ, МГПУ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и УрФУ в партнерстве с 10 федеральными университетами России.
Это чемпионат сочинений по любой теме в рамках 9 широких направлений (спортивное, инженерное, медицинское, педагогическое и др.). Чемпионат ставит своей задачей научить школьников не "отсроченному" изложению прочитанного произведения и воспроизведению готовых знаний близко к тексту, а созданию качественных материалов, основанных на собственном опыте ребенка и объясняющих его личную позицию. У победителей и призеров появится возможность получить дополнительные баллы для поступления в 14 федеральных вузов России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ.
"Своими словами" – это новый проект для школьников 9-11 классов, который призван сформировать компетенции, необходимые в XXI веке. Организаторами выступили НИУ ВШЭ, МГПУ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и УрФУ в партнерстве с 10 федеральными университетами России.
Это чемпионат сочинений по любой теме в рамках 9 широких направлений (спортивное, инженерное, медицинское, педагогическое и др.). Чемпионат ставит своей задачей научить школьников не "отсроченному" изложению прочитанного произведения и воспроизведению готовых знаний близко к тексту, а созданию качественных материалов, основанных на собственном опыте ребенка и объясняющих его личную позицию. У победителей и призеров появится возможность получить дополнительные баллы для поступления в 14 федеральных вузов России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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