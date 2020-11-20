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Онлайн-конференция о новом проекте для школьников "Своими словам"
Онлайн-конференция о новом проекте для школьников "Своими словам"
24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную объявлению Попечительского совета Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами".
2020-11-20T14:24
2020-11-20T14:24
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ."Своими словами" – это новый проект для школьников 9-11 классов, который призван сформировать компетенции, необходимые в XXI веке. Организаторами выступили НИУ ВШЭ, МГПУ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и УрФУ в партнерстве с 10 федеральными университетами России.Это чемпионат сочинений по любой теме в рамках 9 широких направлений (спортивное, инженерное, медицинское, педагогическое и др.). Чемпионат ставит своей задачей научить школьников не "отсроченному" изложению прочитанного произведения и воспроизведению готовых знаний близко к тексту, а созданию качественных материалов, основанных на собственном опыте ребенка и объясняющих его личную позицию. У победителей и призеров появится возможность получить дополнительные баллы для поступления в 14 федеральных вузов России.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новом проекте для школьников "Своими словам"

14:24 20.11.2020
 
Читать ria.ru в
24 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную объявлению Попечительского совета Всероссийского чемпионата сочинений "Своими словами".
Задать вопрос

Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ.

"Своими словами" – это новый проект для школьников 9-11 классов, который призван сформировать компетенции, необходимые в XXI веке. Организаторами выступили НИУ ВШЭ, МГПУ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и УрФУ в партнерстве с 10 федеральными университетами России.
Это чемпионат сочинений по любой теме в рамках 9 широких направлений (спортивное, инженерное, медицинское, педагогическое и др.). Чемпионат ставит своей задачей научить школьников не "отсроченному" изложению прочитанного произведения и воспроизведению готовых знаний близко к тексту, а созданию качественных материалов, основанных на собственном опыте ребенка и объясняющих его личную позицию. У победителей и призеров появится возможность получить дополнительные баллы для поступления в 14 федеральных вузов России.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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