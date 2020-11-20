https://ria.ru/20201120/natsizm-1585538051.html

В Берлине объяснили портрет антисемитского политика в ведомстве Меркель

В Берлине объяснили портрет антисемитского политика в ведомстве Меркель

В кабмине ФРГ объяснили, почему портрет политика Ганса Глобке, причастного к преследованиям евреев в Третьем рейхе, висит в ведомстве канцлера Ангелы Меркель. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:25

2020-11-20T15:25

2020-11-20T15:25

нюрнбергский процесс

гестапо

ангела меркель

франция

нюрнберг

сша

в мире

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ объяснили, почему портрет политика Ганса Глобке, причастного к преследованиям евреев в Третьем рейхе, висит в ведомстве канцлера Ангелы Меркель.Он добавил, что портрет сопровождает "информационная табличка, которая четко описывает печальную роль этого политика". Такое решение было принято при участии комиссии историков, привлеченной ведомством канцлера Меркель.Глобке не был членом нацистской партии НСДАП в Третьем рейхе, однако, будучи юристом по образованию, был одним из ключевых разработчиков юридического обоснования преследования евреев, в частности, участвовал в разработке расистских Нюрнбергских законов. Он предложил установить отличительные знаки для еврейского населения Германии, запретить браки между евреями и немцами, был инициатором обязательной смены еврейских имен с добавлением "Израиль" у мужчин и "Сара" у женщин. На Нюрнбергском процессе Глобке проходил как свидетель. Заочно приговорен судом ГДР как нацистский преступник к пожизненному заключению. Занимал пост статс-секретаря канцелярии федерального канцлера ФРГ с 1953 по 1963 годы.В пятницу исполняется 75 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, Гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

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нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, гестапо, ангела меркель, франция, нюрнберг, сша, в мире