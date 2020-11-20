https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html

Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными

Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными

Президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников, заявив, что РФ... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:08

2020-11-20T11:08

2020-11-20T11:40

музей победы

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бессовестными и лживыми попытки реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников, заявив, что РФ понимает важность Нюрнбергского процесса для отстаивания истин исторической памяти."Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - сказал он в обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга".Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585455598.html

https://ria.ru/20201113/vov-1584505869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество