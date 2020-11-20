https://ria.ru/20201120/narkolog-1585477198.html

Нарколог призвал вернуть вытрезвители

Нарколог призвал вернуть вытрезвители

Вытрезвители необходимо вернуть в России, причем финансовая ответственность за нахождение в них должна частично находиться и на злоупотребляющем алкоголем,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:14

2020-11-20T11:14

2020-11-20T11:14

здоровье - общество

госдума рф

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вытрезвители необходимо вернуть в России, причем финансовая ответственность за нахождение в них должна частично находиться и на злоупотребляющем алкоголем, считает главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.Госдума приняла в первом чтении в ноябре прошлого года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять ее во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Ранее отмечалось, что проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года."Государство продаёт алкоголь и даёт возможность людям употреблять его, но не заставляет, поэтому я думаю, что ответственность должна делиться пополам - что-то должно вложить в это государство, а что-то должен оплатить сам злоупотребляющий алкоголем, то есть его финансовая ответственность тоже должна быть", - сказал РИА Новости Брюн.Он отметил, что Минздрав не имеет полномочий удерживать человека против его воли, единственное ведомство, которое может это делать - это МВД. В законе необходимо отрегулировать этот вопрос и определить, кто будет этим заниматься, пояснил Брюн.При этом, по словам специалиста, вытрезвители необходимо вернуть, так как с их помощью удаётся спасать жизни людей.

https://ria.ru/20201120/vytrezvitel-1585471757.html

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здоровье - общество, госдума рф, евгений брюн, общество