https://ria.ru/20201120/myasnikov-1585502048.html

Мясников призвал "рыть котлован" для борьбы с коронавирусом

Мясников призвал "рыть котлован" для борьбы с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал отрывок из своей книги, посвященной коронавирусу, в котором описал вариант действий для борьбы с инфекцией. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:03

2020-11-20T13:03

2020-11-20T13:18

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал отрывок из своей книги, посвященной коронавирусу, в котором описал вариант действий для борьбы с инфекцией.Медик отметил, что карантин сегодня нужен только ради снижения нагрузки на систему здравоохранения. Он предложил представить ситуацию так, будто поток воды нужно уместить в котлован."И вот поток воды — это количество инфицированных больных. Котлован — емкость существующей системы здравоохранения. Чтобы не захлестнуло и вода не пошла через край, пытаются "закрутить кран", снизить поступление. То есть карантин. Да, при внезапно возникнувшей ситуации, другой альтернативы нет", — объяснил врач.Однако, считает Мясников, коронавирус стал "бытом", поэтому, чтобы побороть его, нужно подойти с другой стороны."Теперь надо подойти с другого конца: рыть котлован побольше! Приспосабливать здравоохранение к новым условиям", — написал он.Медик также рекомендовал поменять порядок подачи информации о COVID-19, так как число людей, которые вызывают скорую при температуре плюс 37,2, растет. Между тем другие начинают скупать лекарства, которые "совершенно им не нужны и откровенно вредны", в результате заболевшие из группы риска не могут получить медицинскую помощь и остаются без лекарств.Далее Мясников предложил создать отдельную от скорой помощи службу перевозки инфекционных больных: по его мнению, даже тяжелобольному с коронавирусом не нужна скорая.Телеведущий призвал осознать, что "никакая эпидемия не лечится больничными койками", а больницы созданы для тяжелых пациентов: поэтому подавляющее большинство людей должно лечиться на дому, и врачи это понимают. Среди других предложенных Мясниковым мер: повсеместное внедрение телемедицины, увеличение числа специалистов и инфекционных больниц, прицельная работа с группами риска (люди с хроническими заболеваниями и пожилые), активная агитация ведения здорового образа жизни и вакцинация от гриппа и пневмококка."Подвижный подтянутый закаленный человек с нормальной массой тела, нормальным давлением, сахаром и холестерином, без вредных привычек по определению обладает сильным иммунитетом и тяжело ковидом не заболеет", — подытожил врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/oshibki-1584791363.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585365005.html

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