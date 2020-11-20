https://ria.ru/20201120/moskva-1585481516.html

Резидент ОЭЗ Москвы построит инновационный центр асинхронных двигателей

Резидент ОЭЗ Москвы построит инновационный центр асинхронных двигателей

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", компания "Совэлмаш", начал строительство собственного инновационного центра для проектирования и производства асинхронных... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:34

2020-11-20T11:34

2020-11-20T11:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", компания "Совэлмаш", начал строительство собственного инновационного центра для проектирования и производства асинхронных двигателей, инвестиции составят более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров будет включать в себя административно-бытовую и инженерную части, а также опытно-производственный участок. "Инновационный центр будет возведен в течение двух лет на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" и будет выполнять широкий спектр работ – от проектирования решений до обучения персонала заказчика", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным пресс-службы, компания "Совэлмаш" является резидентом особой экономической зоны с февраля 2019 года, статус открывает компании доступ к налоговым и таможенным льготам. Сэкономленные денежные средства направляются на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, способствуя ускоренному созданию и выходу на рынок новой конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20201119/servis-1585369780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров