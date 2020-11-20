https://ria.ru/20201120/moskva-1585481516.html
Резидент ОЭЗ Москвы построит инновационный центр асинхронных двигателей
Резидент ОЭЗ Москвы построит инновационный центр асинхронных двигателей
Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", компания "Совэлмаш", начал строительство собственного инновационного центра для проектирования и производства асинхронных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:34
2020-11-20T11:34
2020-11-20T11:34
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", компания "Совэлмаш", начал строительство собственного инновационного центра для проектирования и производства асинхронных двигателей, инвестиции составят более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров будет включать в себя административно-бытовую и инженерную части, а также опытно-производственный участок. "Инновационный центр будет возведен в течение двух лет на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" и будет выполнять широкий спектр работ – от проектирования решений до обучения персонала заказчика", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.По данным пресс-службы, компания "Совэлмаш" является резидентом особой экономической зоны с февраля 2019 года, статус открывает компании доступ к налоговым и таможенным льготам. Сэкономленные денежные средства направляются на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, способствуя ускоренному созданию и выходу на рынок новой конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
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александр прохоров
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", компания "Совэлмаш", начал строительство собственного инновационного центра для проектирования и производства асинхронных двигателей, инвестиции составят более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Компания займется разработкой и выпуском уникальных энергоэффективных двигателей и генераторов под конкретные задачи заказчиков. Потенциальными покупателями станут производители сферы ЖКХ, транспорта, добывающей промышленности, энергетики. На предприятии планируется создать около 80 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров будет включать в себя административно-бытовую и инженерную части, а также опытно-производственный участок.
"Инновационный центр будет возведен в течение двух лет на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" и будет выполнять широкий спектр работ – от проектирования решений до обучения персонала заказчика", – уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
По данным пресс-службы, компания "Совэлмаш" является резидентом особой экономической зоны с февраля 2019 года, статус открывает компании доступ к налоговым и таможенным льготам. Сэкономленные денежные средства направляются на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, способствуя ускоренному созданию и выходу на рынок новой конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.