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Свердловского экс-замминистра экономики приговорили к пяти годам колонии
Свердловского экс-замминистра экономики приговорили к пяти годам колонии
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 5 годам колонии бывшего министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу о мошенничестве с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:25
2020-11-20T16:25
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 5 годам колонии бывшего министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным ведомства, Шилиманов с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, действуя с Ларисой Ассоновой, которая в мае 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы, совершили хищение денежных средств потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" путем злоупотребления доверием 65 пайщиков кооператива.Как установило следствие, Шилиманов часть денег, поступавших от пайщиков, по подложным основаниям перечислял на расчетные счета юридических лиц, которые фактически не выполняли работы на объекте строительства. Обналиченные средства в сумме не менее 28 миллионов рублей Шилиманов и Ассонова присвоили и распределили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению."Сегодня, 20 ноября 2020 года, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Михаилу Шилиманову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ, в ходе расследования уголовного дела следователями проведены осмотры мест происшествия, обыски, выемки, осмотры предметов и документов, допрошено большое количество потерпевших и свидетелей, проанализировано движение денежных средств по счетам ряда юридических лиц.Пост первого заместителя министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимал в 2011 году. Сейчас он также проходит по уголовному делу о коррупции вместе с бывшим гендиректором ОЭЗ "Титановая долина" Артемием Кызласовым, он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
https://ria.ru/20201113/zaderzhanie-1584497674.html
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Свердловского экс-замминистра экономики приговорили к пяти годам колонии

16:25 20.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 5 годам колонии бывшего министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, Шилиманов с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, действуя с Ларисой Ассоновой, которая в мае 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы, совершили хищение денежных средств потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" путем злоупотребления доверием 65 пайщиков кооператива.
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Как установило следствие, Шилиманов часть денег, поступавших от пайщиков, по подложным основаниям перечислял на расчетные счета юридических лиц, которые фактически не выполняли работы на объекте строительства. Обналиченные средства в сумме не менее 28 миллионов рублей Шилиманов и Ассонова присвоили и распределили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению.
"Сегодня, 20 ноября 2020 года, Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Михаилу Шилиманову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ, в ходе расследования уголовного дела следователями проведены осмотры мест происшествия, обыски, выемки, осмотры предметов и документов, допрошено большое количество потерпевших и свидетелей, проанализировано движение денежных средств по счетам ряда юридических лиц.
Пост первого заместителя министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов занимал в 2011 году. Сейчас он также проходит по уголовному делу о коррупции вместе с бывшим гендиректором ОЭЗ "Титановая долина" Артемием Кызласовым, он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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