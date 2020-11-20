https://ria.ru/20201120/maski-1585531450.html

В Подмосковье выявили более миллиона нарушений масочного режима за месяц

В Подмосковье выявили более миллиона нарушений масочного режима за месяц

Более миллиона нарушений за месяц выявили волонтёры, помогающие контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, сообщили в пресс-службе минтранса... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:02

2020-11-20T15:02

2020-11-20T15:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Более миллиона нарушений за месяц выявили волонтёры, помогающие контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, сообщили в пресс-службе минтранса Московской области."В Московской области уже месяц ведется работа по ежедневному дежурству волонтеров в общественном транспорте региона. Ежедневно проверку проходят более 2 миллионов пассажиров, всего за месяц было выявлено более 1,1 миллиона нарушений", - говорится в сообщении.Отмечается, что за месяц подмосковные волонтеры раздали пассажирам более 351 тысячи медицинских масок."Из всех выявленных нарушений более 90%, или 1 миллион, устранены на месте. На железнодорожном транспорте свыше 558 тысяч пассажиров после просьбы надели маску, в автобусах и такси устранено более 450 тысяч нарушений масочного режима, а в аэропортах – почти 51 тысяча", - рассказали в ведомстве.Ранее региональный минтранс сообщил, что контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропортах Домодедово и Шереметьево по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За несоблюдение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество