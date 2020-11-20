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В Подмосковье выявили более миллиона нарушений масочного режима за месяц
В Подмосковье выявили более миллиона нарушений масочного режима за месяц
Более миллиона нарушений за месяц выявили волонтёры, помогающие контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, сообщили в пресс-службе минтранса... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:02
2020-11-20T15:02
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Более миллиона нарушений за месяц выявили волонтёры, помогающие контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, сообщили в пресс-службе минтранса Московской области."В Московской области уже месяц ведется работа по ежедневному дежурству волонтеров в общественном транспорте региона. Ежедневно проверку проходят более 2 миллионов пассажиров, всего за месяц было выявлено более 1,1 миллиона нарушений", - говорится в сообщении.Отмечается, что за месяц подмосковные волонтеры раздали пассажирам более 351 тысячи медицинских масок."Из всех выявленных нарушений более 90%, или 1 миллион, устранены на месте. На железнодорожном транспорте свыше 558 тысяч пассажиров после просьбы надели маску, в автобусах и такси устранено более 450 тысяч нарушений масочного режима, а в аэропортах – почти 51 тысяча", - рассказали в ведомстве.Ранее региональный минтранс сообщил, что контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропортах Домодедово и Шереметьево по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За несоблюдение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье выявили более миллиона нарушений масочного режима за месяц

15:02 20.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Более миллиона нарушений за месяц выявили волонтёры, помогающие контролировать соблюдение масочного режима в Подмосковье, сообщили в пресс-службе минтранса Московской области.
"В Московской области уже месяц ведется работа по ежедневному дежурству волонтеров в общественном транспорте региона. Ежедневно проверку проходят более 2 миллионов пассажиров, всего за месяц было выявлено более 1,1 миллиона нарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за месяц подмосковные волонтеры раздали пассажирам более 351 тысячи медицинских масок.
"Из всех выявленных нарушений более 90%, или 1 миллион, устранены на месте. На железнодорожном транспорте свыше 558 тысяч пассажиров после просьбы надели маску, в автобусах и такси устранено более 450 тысяч нарушений масочного режима, а в аэропортах – почти 51 тысяча", - рассказали в ведомстве.
Ранее региональный минтранс сообщил, что контроль за соблюдением масочного режима усилили в аэропортах Домодедово и Шереметьево по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За несоблюдение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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