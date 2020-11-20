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https://ria.ru/20201120/lopes-1585395548.html
Дженнифер Лопес рассказала, как на нее повлиял карантин
Дженнифер Лопес рассказала, как на нее повлиял карантин
Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью The Wall Street Journal, что карантин в связи с пандемией коронавируса заставил ее по-другому взглянуть... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T07:21
2020-11-20T07:21
культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
дженнифер лопес
майами
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью The Wall Street Journal, что карантин в связи с пандемией коронавируса заставил ее по-другому взглянуть на родительство.Так, во время первой волны COVID-19 она много времени проводила с детьми в Майами: сыном и дочерью 12 лет от бывшего мужа Марка Энтони."Мне очень понравилось каждый вечер бывать дома и ужинать с детьми. Кажется, никогда раньше этого не было в моей жизни. И дети показали мне, где у них все хорошо, а где не очень", – поделилась Лопес. "У меня открылись глаза и я начала осознавать, что работает в отношениях с ними, а что нет", – добавила она.Певица также рассказала, что она не хочет ничего "пропустить" в их взрослении: "Мы даем им жизнь и обеспечиваем их, но мы и сами им очень нужны. Важно замедляться и чувствовать, как много у нас с ними общего".
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стиль жизни, музыка, новости культуры, дженнифер лопес, майами

Дженнифер Лопес рассказала, как на нее повлиял карантин

07:21 20.11.2020
 
© AP Photo / Evan AgostiniПевица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью The Wall Street Journal, что карантин в связи с пандемией коронавируса заставил ее по-другому взглянуть на родительство.
Так, во время первой волны COVID-19 она много времени проводила с детьми в Майами: сыном и дочерью 12 лет от бывшего мужа Марка Энтони.
"Мне очень понравилось каждый вечер бывать дома и ужинать с детьми. Кажется, никогда раньше этого не было в моей жизни. И дети показали мне, где у них все хорошо, а где не очень", – поделилась Лопес.
"У меня открылись глаза и я начала осознавать, что работает в отношениях с ними, а что нет", – добавила она.
Певица также рассказала, что она не хочет ничего "пропустить" в их взрослении: "Мы даем им жизнь и обеспечиваем их, но мы и сами им очень нужны. Важно замедляться и чувствовать, как много у нас с ними общего".
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КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыДженнифер ЛопесМайами
 
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