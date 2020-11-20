https://ria.ru/20201120/leopard-1585379474.html
Леопард в шоке: в Приморье выпал первый снег
Леопард в шоке: в Приморье выпал первый снег
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети снимок котенка этого хищника на фоне первого снега. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:32
2020-11-20T00:32
2020-11-20T00:32
дикие животные
туризм
национальный парк "земля леопарда"
приморский край
туризм
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети снимок котенка этого хищника на фоне первого снега. "Впрочем, дальневосточному леопарду никакие сугробы и метели не страшны. Осенью у него отрастает зимний мех, который согревает пятнистого хищника даже в сильные морозы", — уточняют сотрудники нацпарка.Они напоминают, что это животное — самая редкая в мире крупная кошка. Ещ̈е в начале XXI века их оставалось всего около 30-ти. Однако сейчас популяция раст̈ет. На "Земле леопарда", по последним данным, живут 97 взрослых особей.Подписчики нацпарка в соцсетях беспокоятся за малыша и спрашивают: "Красавец пушистый или толстенький?"Сотрудники поясняют, что это еще котенок и они именно так и выглядят."Им наверно сейчас очень холодно. У них же есть где укрыться от такого сурового снегодождя?" — поинтересовались в комментариях. Эксперты пояснили, что укрытия у леопардов есть — это пещеры, сухие деревья.
https://ria.ru/20201110/zapovednik-1583808173.html
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дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", приморский край, новости - туризм
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости
. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал
в соцсети снимок котенка этого хищника на фоне первого снега.
"Впрочем, дальневосточному леопарду никакие сугробы и метели не страшны. Осенью у него отрастает зимний мех, который согревает пятнистого хищника даже в сильные морозы", — уточняют сотрудники нацпарка.
Они напоминают, что это животное — самая редкая в мире крупная кошка. Ещ̈е в начале XXI века их оставалось всего около 30-ти. Однако сейчас популяция раст̈ет. На "Земле леопарда", по последним данным, живут 97 взрослых особей.
Подписчики нацпарка в соцсетях беспокоятся за малыша и спрашивают: "Красавец пушистый или толстенький?"
Сотрудники поясняют, что это еще котенок и они именно так и выглядят.
"Им наверно сейчас очень холодно. У них же есть где укрыться от такого сурового снегодождя?" — поинтересовались в комментариях. Эксперты пояснили, что укрытия у леопардов есть — это пещеры, сухие деревья.