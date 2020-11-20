https://ria.ru/20201120/lekarstvo-1585444246.html

Центр поддержки пациентов с ревматизмом заявил о дефиците лекарств

Центр поддержки пациентов с ревматизмом заявил о дефиците лекарств

В аптечных сетях наблюдается дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон), которые жизненно необходимы пациентам с ревматическими заболеваниями. Об этом... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T01:28

2020-11-20T01:28

2020-11-20T01:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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денис мантуров

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В аптечных сетях наблюдается дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон), которые жизненно необходимы пациентам с ревматическими заболеваниями. Об этом сообщил центр "Ревмо-COVID", занимающийся поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавирусной инфекции.По данным центра, 53% пациентов, опрошенных Российской ревматологической ассоциацией "Надежда", сообщили, что не смогли получить средство в поликлиниках даже при наличии соответствующих льгот. Препарат в форме раствора отсутствует в продаже, в ряде регионов в ограниченном количестве он есть в таблетках. При этом в некоторых субъектах его вовсе нет.Сообщения о дефиците метилпреднизолона начали поступать от пациентов с осени, указывает центр. Исчезновение препарата из аптечных сетей объясняется тем, что средство применяется для лечения COVID-19, в связи с чем производители не могут удовлетворить увеличившийся спрос. В последнее время жители разных регионов России столкнулись с нехваткой ряда лекарств. В частности, на Алтае и в Приморье жаловались на отсутствие противовирусных препаратов и антибиотиков, в других регионах сообщали о проблемах со средствами для лечения ВИЧ или препаратами для онкобольных.В Кремле такую ситуацию назвали недопустимой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, правительство предпринимает энергичные усилия, чтобы этого избежать. Как рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, дефицит лекарств, с которым столкнулись некоторые регионы России, был вызван резким повышением спроса — в 15 раз. Он отметил, что производители лекарств максимально увеличили производственные мощности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583755281.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, денис мантуров, дмитрий песков, общество