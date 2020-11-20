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На Алтае опровергли сообщения о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ
На Алтае опровергли сообщения о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ
Достаточный запас лекарств для непрерывной терапии пациентов с ВИЧ создан в Алтайском крае, вопрос обеспечения такими препаратами находится на особом контроле в РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:42
2020-11-20T12:42
здоровье - общество
москва
новосибирская область
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 20 ноя – РИА Новости. Достаточный запас лекарств для непрерывной терапии пациентов с ВИЧ создан в Алтайском крае, вопрос обеспечения такими препаратами находится на особом контроле в региональном минздраве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее появилась информация, что российские пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку дорогостоящих препаратов. Как заявили в организации "Пациентский контроль", подобные обращения поступили от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, а также Москвы и Алтайского края."В настоящее время в медицинских организациях Алтайского края имеется достаточный запас антиретровирусных препаратов для непрерывного обеспечения антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете… Вопрос обеспечения антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных пациентов Алтайского края находится на особом контроле министерства здравоохранения Алтайского края", - рассказали в ведомстве.В минздраве уточнили, что для проведения антиретровирусной терапии используются лекарственные препараты в различных лекарственных формах: твердые формы (таблетки, капсулы), жидкие формы (растворы, суспензии, сиропы). Так, лекарственный препарат "Лопинавир" ("Ритонавир") представлен в различных формах – в виде таблеток и раствора, при этом, по данным ведомства, они одинаково эффективны и безопасны."По состоянию на 01.11.2020, в краевых медицинских организациях имеется достаточный запас как твердых, так и жидких форм указанного лекарственного препарата", - резюмируют в минздраве, уточняя, что если какой-то препарат или форма пациенту не подходит, ему оперативно корректируют лечение.
https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html
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москва
новосибирская область
алтайский край
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здоровье - общество, москва, новосибирская область, алтайский край, общество

На Алтае опровергли сообщения о дефиците лекарств для пациентов с ВИЧ

12:42 20.11.2020
 
© Depositphotos / MrHamsterГорсть таблеток
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / MrHamster
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БАРНАУЛ, 20 ноя – РИА Новости. Достаточный запас лекарств для непрерывной терапии пациентов с ВИЧ создан в Алтайском крае, вопрос обеспечения такими препаратами находится на особом контроле в региональном минздраве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее появилась информация, что российские пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку дорогостоящих препаратов. Как заявили в организации "Пациентский контроль", подобные обращения поступили от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, а также Москвы и Алтайского края.
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"В настоящее время в медицинских организациях Алтайского края имеется достаточный запас антиретровирусных препаратов для непрерывного обеспечения антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учете… Вопрос обеспечения антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных пациентов Алтайского края находится на особом контроле министерства здравоохранения Алтайского края", - рассказали в ведомстве.
В минздраве уточнили, что для проведения антиретровирусной терапии используются лекарственные препараты в различных лекарственных формах: твердые формы (таблетки, капсулы), жидкие формы (растворы, суспензии, сиропы). Так, лекарственный препарат "Лопинавир" ("Ритонавир") представлен в различных формах – в виде таблеток и раствора, при этом, по данным ведомства, они одинаково эффективны и безопасны.
"По состоянию на 01.11.2020, в краевых медицинских организациях имеется достаточный запас как твердых, так и жидких форм указанного лекарственного препарата", - резюмируют в минздраве, уточняя, что если какой-то препарат или форма пациенту не подходит, ему оперативно корректируют лечение.
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