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В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:03
2020-11-20T23:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 8233.Днем ранее штаб сообщил о 77 умерших.Согласно утренним данным, в Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.По словам мэра столицы Сергея Собянина, это высокие цифры, но меры, принятие властями, дают эффект.Он отметил, что в городе несколько снижается нагрузка на больницы, а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.Ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин назвал управляемой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

23:03 20.11.2020 (обновлено: 23:45 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 8233.
Днем ранее штаб сообщил о 77 умерших.
Согласно утренним данным, в Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, это высокие цифры, но меры, принятие властями, дают эффект.
Он отметил, что в городе несколько снижается нагрузка на больницы, а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.
Ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин назвал управляемой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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