https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585622021.html

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:03

2020-11-20T23:03

2020-11-20T23:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 8233.Днем ранее штаб сообщил о 77 умерших.Согласно утренним данным, в Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.По словам мэра столицы Сергея Собянина, это высокие цифры, но меры, принятие властями, дают эффект.Он отметил, что в городе несколько снижается нагрузка на больницы, а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.Ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин назвал управляемой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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