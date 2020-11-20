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В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:03
2020-11-20T23:03
2020-11-20T23:45
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москва
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 8233.Днем ранее штаб сообщил о 77 умерших.Согласно утренним данным, в Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.По словам мэра столицы Сергея Собянина, это высокие цифры, но меры, принятие властями, дают эффект.Он отметил, что в городе несколько снижается нагрузка на больницы, а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.Ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин назвал управляемой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
В Москве
за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в столице достигло 8233.
Днем ранее штаб сообщил о 77 умерших.
Согласно утренним данным, в Москве за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 — 6902, госпитализировали 1489 пациентов с коронавирусом.
По словам мэра столицы Сергея Собянина
, это высокие цифры, но меры, принятие властями, дают эффект.
Он отметил, что в городе несколько снижается нагрузка на больницы, а поликлиники, несмотря на то, что перегружены, работают в штатном режиме.
Ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин назвал управляемой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.