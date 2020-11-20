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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585618696.html
В Турции выявили рекорд по числу смертей от коронавируса
В Турции выявили рекорд по числу смертей от коронавируса
Число умерших от коронавируса в Турции за сутки составило 141, это максимальный показатель с начала пандемии, в пятницу выявлено 5103 новых случая заболевания,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:24
2020-11-20T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Турции за сутки составило 141, это максимальный показатель с начала пандемии, в пятницу выявлено 5103 новых случая заболевания, сообщил минздрав республики.Ранее максимальное число умерших было зафиксировано 19 апреля – 127."Сегодня выявлено 5103 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 435 273. Умер 141 больной, всего умерших – 12 084. В тяжелом состоянии находятся 3990 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции выявили рекорд по числу смертей от коронавируса

22:24 20.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Турции за сутки составило 141, это максимальный показатель с начала пандемии, в пятницу выявлено 5103 новых случая заболевания, сообщил минздрав республики.
Ранее максимальное число умерших было зафиксировано 19 апреля – 127.
"Сегодня выявлено 5103 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 435 273. Умер 141 больной, всего умерших – 12 084. В тяжелом состоянии находятся 3990 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
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