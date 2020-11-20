https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585618696.html

В Турции выявили рекорд по числу смертей от коронавируса

В Турции выявили рекорд по числу смертей от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Турции за сутки составило 141, это максимальный показатель с начала пандемии, в пятницу выявлено 5103 новых случая заболевания,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:24

2020-11-20T22:24

2020-11-20T22:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899619_0:116:3229:1932_1400x0_80_0_0_43b6c05565746864b8152195487be1e9.jpg

АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Турции за сутки составило 141, это максимальный показатель с начала пандемии, в пятницу выявлено 5103 новых случая заболевания, сообщил минздрав республики.Ранее максимальное число умерших было зафиксировано 19 апреля – 127."Сегодня выявлено 5103 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 435 273. Умер 141 больной, всего умерших – 12 084. В тяжелом состоянии находятся 3990 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, в мире