https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585614673.html

В Свердловской области три человека заболели COVID-19 после вакцинации

В Свердловской области три человека заболели COVID-19 после вакцинации

Три человека в Свердловской области после вакцинации от COVID-19 заболели коронавирусом, так как иммунитет у них еще не успел сформироваться, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:34

2020-11-20T21:34

2020-11-20T21:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Три человека в Свердловской области после вакцинации от COVID-19 заболели коронавирусом, так как иммунитет у них еще не успел сформироваться, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков."Средний срок (выработки иммунитета при вакцинации от COVID-19) – это 43 дня. У кого-то антитела появлялись на третьей неделе, у кого-то появлялись на 50-60-й день… Да, действительно, фиксировали случаи, когда люди заболевали", - отметил замгубернатора.По словам Крекова, ему известны три таких случая."Первый - человек, который уже делал прививку, как выяснилось, будучи больным, потому что он заболел на пятый день после прививки. Двое других заболели, по-моему, на одиннадцатый день. Ясное дело, никакого иммунитета у них еще не сформировалось", - сказал чиновник.По данным оперативного штаба по профилактике коронавируса в Свердловской области, за последние сутки в регионе выявлено 372 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42460. За сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев - 933. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/virusy-1585548306.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

свердловская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, общество