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В Германии заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
В Германии заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство ФРГ с помощью ограниченного локдауна сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом, резкий рост заболеваемости прекратился, заявил на РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:13
2020-11-20T21:13
2020-11-20T21:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
штеффен зайберт
германия
в мире
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство ФРГ с помощью ограниченного локдауна сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом, резкий рост заболеваемости прекратился, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Мы еще не добились падения роста, но мы сделали первый шаг: остановили резкий рост заболеваемости и достигли стабилизации", - сказал Зайберт.Он добавил, что цифры заболевших остаются все еще высокими, они должны быть "стабильны на более низком уровне, целью остается достичь индикатора 50 (новых заболевших на 100 тысяч населения)", - сказал Зайберт.По данным института Роберта Коха, за все время пандемии в ФРГ зафиксировали 855 тысяч случаев заболевания COVID-19, в последние две недели ежедневный прирост инфицированных колеблется в диапазоне 11-23 тысячи, за предыдущие выявили 22,6 тысячи новых инфицированных. Со 2 ноября в стране действует общенациональный режим "мягкого" локдауна. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, штеффен зайберт, германия, в мире
БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости.
Правительство ФРГ
с помощью ограниченного локдауна сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом, резкий рост заболеваемости прекратился, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
.
"Мы еще не добились падения роста, но мы сделали первый шаг: остановили резкий рост заболеваемости и достигли стабилизации", - сказал Зайберт.
Он добавил, что цифры заболевших остаются все еще высокими, они должны быть "стабильны на более низком уровне, целью остается достичь индикатора 50 (новых заболевших на 100 тысяч населения)", - сказал Зайберт.
По данным института Роберта Коха, за все время пандемии в ФРГ зафиксировали 855 тысяч случаев заболевания COVID-19, в последние две недели ежедневный прирост инфицированных колеблется в диапазоне 11-23 тысячи, за предыдущие выявили 22,6 тысячи новых инфицированных. Со 2 ноября в стране действует общенациональный режим "мягкого" локдауна.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.