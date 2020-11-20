https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585611865.html

В Германии заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В Германии заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Правительство ФРГ с помощью ограниченного локдауна сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом, резкий рост заболеваемости прекратился, заявил на РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:13

2020-11-20T21:13

2020-11-20T21:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

штеффен зайберт

германия

в мире

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Правительство ФРГ с помощью ограниченного локдауна сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом, резкий рост заболеваемости прекратился, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт."Мы еще не добились падения роста, но мы сделали первый шаг: остановили резкий рост заболеваемости и достигли стабилизации", - сказал Зайберт.Он добавил, что цифры заболевших остаются все еще высокими, они должны быть "стабильны на более низком уровне, целью остается достичь индикатора 50 (новых заболевших на 100 тысяч населения)", - сказал Зайберт.По данным института Роберта Коха, за все время пандемии в ФРГ зафиксировали 855 тысяч случаев заболевания COVID-19, в последние две недели ежедневный прирост инфицированных колеблется в диапазоне 11-23 тысячи, за предыдущие выявили 22,6 тысячи новых инфицированных. Со 2 ноября в стране действует общенациональный режим "мягкого" локдауна. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

германия

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коронавирус covid-19, штеффен зайберт, германия, в мире