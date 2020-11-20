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В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
Лидеры АТЭС призывают все страны в условиях пандемии отказаться от торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в Куала-Лумпурской декларации 2020... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:19
2020-11-20T19:17
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС призывают все страны в условиях пандемии отказаться от торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в Куала-Лумпурской декларации 2020 года, опубликованной на сайте администрации президента РФ.В декларации также говорится, что лидеры АТЭС намерены сотрудничать в интересах упрощения условий для безопасного перемещения жизненно важных товаров, услуг и людей, выявления и устранения необязательных барьеров в торговле, повышения устойчивости цепочек поставок. "Мы признаем важность совместной работы в целях обеспечения бесперебойности торговых и инвестиционных потоков в нынешней непростой ситуации", - сообщают авторы документа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, атэс, саммит атэс , в мире

В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19

18:19 20.11.2020 (обновлено: 19:17 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС призывают все страны в условиях пандемии отказаться от торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в Куала-Лумпурской декларации 2020 года, опубликованной на сайте администрации президента РФ.

"Мы приветствуем шаги по упрощению условий торговли и призываем экономики не использовать в контексте пандемии COVID-19 чрезвычайные торговые меры, не соответствующие правилам ВТО", - отмечается в документе.

В декларации также говорится, что лидеры АТЭС намерены сотрудничать в интересах упрощения условий для безопасного перемещения жизненно важных товаров, услуг и людей, выявления и устранения необязательных барьеров в торговле, повышения устойчивости цепочек поставок. "Мы признаем важность совместной работы в целях обеспечения бесперебойности торговых и инвестиционных потоков в нынешней непростой ситуации", - сообщают авторы документа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АТЭССаммит АТЭСВ мире
 
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