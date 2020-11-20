https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585584135.html

В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19

В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19

Лидеры АТЭС призывают все страны в условиях пандемии отказаться от торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в Куала-Лумпурской декларации 2020... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:19

2020-11-20T18:19

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС призывают все страны в условиях пандемии отказаться от торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, говорится в Куала-Лумпурской декларации 2020 года, опубликованной на сайте администрации президента РФ.В декларации также говорится, что лидеры АТЭС намерены сотрудничать в интересах упрощения условий для безопасного перемещения жизненно важных товаров, услуг и людей, выявления и устранения необязательных барьеров в торговле, повышения устойчивости цепочек поставок. "Мы признаем важность совместной работы в целях обеспечения бесперебойности торговых и инвестиционных потоков в нынешней непростой ситуации", - сообщают авторы документа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, атэс, саммит атэс , в мире