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В России сформировали запас метилпреднизолона для пациентов с COVID-19
В России сформировали запас метилпреднизолона для пациентов с COVID-19
Для обеспечения пациентов с COVID-19 противовоспалительным препаратом метилпреднизолон сформирован необходимый запас для предупреждения возможного дефицита,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:59
2020-11-20T14:59
2020-11-20T14:59
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Для обеспечения пациентов с COVID-19 противовоспалительным препаратом метилпреднизолон сформирован необходимый запас для предупреждения возможного дефицита, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее центр "Ревмо-COVID", занимающийся поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса, сообщил, что в аптечных сетях наблюдается дефицит метилпреднизолона."Для обеспечения лекарственным препаратом метилпреднизолон пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, медицинскими организациями сформирован необходимый запас для предупреждения возможного дефицита", - говорится в сообщении.По данным Росздравнадзора, в этом году выпущено в гражданский оборот в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения 442,2 тысячи упаковок метилпреднизолона, а в таблетированнной форме - 2,2 миллиона упаковок, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество