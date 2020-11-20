https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585530050.html

В России сформировали запас метилпреднизолона для пациентов с COVID-19

В России сформировали запас метилпреднизолона для пациентов с COVID-19

Для обеспечения пациентов с COVID-19 противовоспалительным препаратом метилпреднизолон сформирован необходимый запас для предупреждения возможного дефицита,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:59

2020-11-20T14:59

2020-11-20T14:59

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Для обеспечения пациентов с COVID-19 противовоспалительным препаратом метилпреднизолон сформирован необходимый запас для предупреждения возможного дефицита, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее центр "Ревмо-COVID", занимающийся поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса, сообщил, что в аптечных сетях наблюдается дефицит метилпреднизолона."Для обеспечения лекарственным препаратом метилпреднизолон пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, медицинскими организациями сформирован необходимый запас для предупреждения возможного дефицита", - говорится в сообщении.По данным Росздравнадзора, в этом году выпущено в гражданский оборот в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения 442,2 тысячи упаковок метилпреднизолона, а в таблетированнной форме - 2,2 миллиона упаковок, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество