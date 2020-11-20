https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585479333.html

Эпидемиолог рассказала, как можно снизить заболеваемость COVID-19

Эпидемиолог рассказала, как можно снизить заболеваемость COVID-19

Достигнуть стабильного снижения заболеваемости коронавирусом по всей России можно только сообща - каждому надо стараться соблюдать меры профилактики... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:34

2020-11-20T11:34

2020-11-20T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Достигнуть стабильного снижения заболеваемости коронавирусом по всей России можно только сообща - каждому надо стараться соблюдать меры профилактики распространения коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.За последние сутки в России выявили 24 318 новых случаев коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926."Достигнуть стабильного снижения заболеваемости в каждом конкретном регионе и в целом по стране возможно только сообща – каждому необходимо строго соблюдать все меры, рекомендованные Роспотребнадзором: придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты, проявлять социальную ответственность",- сказала Плоскирева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество