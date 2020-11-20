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Эпидемиолог: говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано
Эпидемиолог: говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано
Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:20
2020-11-20T11:20
2020-11-20T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.За последние сутки в России выявили 24 318 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество