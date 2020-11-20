https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585478188.html

Эпидемиолог: говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано

Эпидемиолог: говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России рано

Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:20

2020-11-20T11:20

2020-11-20T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585417578_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_e0e211c8bf02f7ffe6ebdcf5e711ef5f.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Говорить о наступлении стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока рано, но определенная тенденция к этому есть, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.За последние сутки в России выявили 24 318 новых случаев коронавирусной инфекцией, общее число зараженных в стране достигло 2 039 926.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество