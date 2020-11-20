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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585473584.html
В России впервые выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В России впервые выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 24 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:02
2020-11-20T12:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 24 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 24 318 человек, причем у четверти из них (24,4 процента) не наблюдается симптомов. Умер 461 человек, выписались из больниц — 24 758.Больше всего заболевших в Москве — 6902, это новый максимум (на 464 человека больше, чем накануне). В Санкт-Петербурге выявили 2394 случая, в Подмосковье — 887, в Нижегородской области — 444, в Свердловской — 372, в Карелии — 343, в Архангельской области — 339, в Красноярском крае — 336, в Воронежской области — 312, в Ростовской — 311. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (десять) и на Чукотке (три).Накануне сообщалось о 23 610 новых случаях COVID-19. Темпы прироста за сутки остаются на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 039 926.Умерли за все время с начала пандемии 35 311 человек, вылечились — 1 551 414.Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России постепенно ухудшается, но взрывного роста нет. Она призвала всех соблюдать противоэпидемиологические меры: носить маски, мыть руки, сохранять социальную дистанцию, не посещать общественные места без необходимости. Если эти меры будут безукоризненно выполняться, вводить локдаун не потребуется, уверена Попова.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56 миллионов инфицированных, 1,34 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 11,2 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

В России впервые выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

11:02 20.11.2020 (обновлено: 12:01 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19, выявленных в России за сутки, впервые превысило 24 тысячи, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 24 318 человек, причем у четверти из них (24,4 процента) не наблюдается симптомов. Умер 461 человек, выписались из больниц — 24 758.
Больше всего заболевших в Москве — 6902, это новый максимум (на 464 человека больше, чем накануне). В Санкт-Петербурге выявили 2394 случая, в Подмосковье — 887, в Нижегородской области — 444, в Свердловской — 372, в Карелии — 343, в Архангельской области — 339, в Красноярском крае — 336, в Воронежской области — 312, в Ростовской — 311. Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе (десять) и на Чукотке (три).
Накануне сообщалось о 23 610 новых случаях COVID-19. Темпы прироста за сутки остаются на уровне 1,2 процента. Общее число инфицированных достигло 2 039 926.
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Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусом в России постепенно ухудшается, но взрывного роста нет. Она призвала всех соблюдать противоэпидемиологические меры: носить маски, мыть руки, сохранять социальную дистанцию, не посещать общественные места без необходимости. Если эти меры будут безукоризненно выполняться, вводить локдаун не потребуется, уверена Попова.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56 миллионов инфицированных, 1,34 миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США — 11,2 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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