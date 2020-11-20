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Распространение нового коронавируса
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В Москве 5836 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 5836 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 394 тысяч человек, сообщил оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:05
2020-11-20T09:06
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 394 тысяч человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 5836 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252", - сообщили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 5836 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:05 20.11.2020 (обновлено: 09:06 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 394 тысяч человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 5836 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252", - сообщили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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