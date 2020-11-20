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В Москве 5836 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 5836 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 394 тысяч человек, сообщил оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:05
2020-11-20T09:05
2020-11-20T09:06
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 394 тысяч человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 5836 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252", - сообщили в штабе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество