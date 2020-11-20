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В Степанакерт выехала колонна МЧС России с грузом стройматериалов
В Степанакерт выехала колонна МЧС России с грузом стройматериалов
Колонна МЧС РФ выдвинулась из Еревана в Степанакерт с грузом стройматериалов, сообщил в пятницу руководитель оперативной группы министерства в регионе Игорь... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:05
2020-11-20T15:05
2020-11-20T15:05
ситуация в нагорном карабахе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
степанакерт
ереван
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. Колонна МЧС РФ выдвинулась из Еревана в Степанакерт с грузом стройматериалов, сообщил в пятницу руководитель оперативной группы министерства в регионе Игорь Кутровский.Планируется, что колонна прибудет в Степанакерт в субботу.
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, ереван, в мире