https://ria.ru/20201120/kolonna-1585532584.html

В Степанакерт выехала колонна МЧС России с грузом стройматериалов

В Степанакерт выехала колонна МЧС России с грузом стройматериалов

Колонна МЧС РФ выдвинулась из Еревана в Степанакерт с грузом стройматериалов, сообщил в пятницу руководитель оперативной группы министерства в регионе Игорь... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:05

2020-11-20T15:05

2020-11-20T15:05

ситуация в нагорном карабахе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

степанакерт

ереван

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 20 ноя - РИА Новости. Колонна МЧС РФ выдвинулась из Еревана в Степанакерт с грузом стройматериалов, сообщил в пятницу руководитель оперативной группы министерства в регионе Игорь Кутровский.Планируется, что колонна прибудет в Степанакерт в субботу.

степанакерт

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), степанакерт, ереван, в мире