https://ria.ru/20201120/kiberbezopasnost-1585452527.html

В Роскачестве рассказали, как не попасться мошенникам в "черную пятницу"

В Роскачестве рассказали, как не попасться мошенникам в "черную пятницу"

Мошенники традиционно активизируются в преддверии "черной пятницы", поэтому в дни самых крупных распродаж не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:13

2020-11-20T08:13

2020-11-20T11:42

роскачество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153331/37/1533313701_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d39c8a97cacb893f95c0becc9564b7b3.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники традиционно активизируются в преддверии "черной пятницы", поэтому в дни самых крупных распродаж не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества.Роскачество предупреждает, что мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, а счет фальшивых интернет-магазинов, копирующих подлинные интернет-страницы, идет уже на тысячи. Эксперты рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, а в этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс -off.Дату регистрации домена интернет-магазина можно проверить с помощью whois-сервисов. "Если домен был зарегистрирован недавно, например за две недели или месяц до распродажи, не совершайте на нем покупки", — говорится в сообщении. Также следует проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности: на них указывают символы https и значок в виде замочка в адресной строке.Должны насторожить чрезмерно низкая цена или непропорционально большая скидка, а также платежные реквизиты: на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька. Роскачество не советует переходить на сайт продавца по ссылке из текста письма: адрес сайта надо вводить вручную.Не стоит поддаваться на манипуляции в виде баннеров, счетчиков времени, надо быть внимательным к почтовым рассылкам, обещающим огромные скидки и лотерейные розыгрыши. Важно держать включенным на компьютере и телефоне и антивирус: это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счет, предупреждают эксперты.

https://ria.ru/20201120/pyatnitsa-1585445358.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, общество