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В Роскачестве рассказали, как не попасться мошенникам в "черную пятницу"
В Роскачестве рассказали, как не попасться мошенникам в "черную пятницу"
Мошенники традиционно активизируются в преддверии "черной пятницы", поэтому в дни самых крупных распродаж не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:13
2020-11-20T11:42
роскачество
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники традиционно активизируются в преддверии "черной пятницы", поэтому в дни самых крупных распродаж не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества.Роскачество предупреждает, что мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, а счет фальшивых интернет-магазинов, копирующих подлинные интернет-страницы, идет уже на тысячи. Эксперты рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, а в этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс -off.Дату регистрации домена интернет-магазина можно проверить с помощью whois-сервисов. "Если домен был зарегистрирован недавно, например за две недели или месяц до распродажи, не совершайте на нем покупки", — говорится в сообщении. Также следует проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности: на них указывают символы https и значок в виде замочка в адресной строке.Должны насторожить чрезмерно низкая цена или непропорционально большая скидка, а также платежные реквизиты: на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька. Роскачество не советует переходить на сайт продавца по ссылке из текста письма: адрес сайта надо вводить вручную.Не стоит поддаваться на манипуляции в виде баннеров, счетчиков времени, надо быть внимательным к почтовым рассылкам, обещающим огромные скидки и лотерейные розыгрыши. Важно держать включенным на компьютере и телефоне и антивирус: это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счет, предупреждают эксперты.
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роскачество, общество

В Роскачестве рассказали, как не попасться мошенникам в "черную пятницу"

08:13 20.11.2020 (обновлено: 11:42 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок "Черная пятница"
В ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники традиционно активизируются в преддверии "черной пятницы", поэтому в дни самых крупных распродаж не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, говорится в сообщении Роскачества.

"В преддверии "черной пятницы" 27 ноября, главной распродажи года для многих компаний, мошенники традиционно активизируются. Для них это шанс заработать огромные суммы за считанные дни, ну а для простого пользователя, соответственно — это шанс свои деньги потерять из-за невнимательности или низкого уровня цифровой грамотности", — говорится в материалах организации.

Роскачество предупреждает, что мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, а счет фальшивых интернет-магазинов, копирующих подлинные интернет-страницы, идет уже на тысячи. Эксперты рекомендуют обращать внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, а в этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс -off.
Дату регистрации домена интернет-магазина можно проверить с помощью whois-сервисов. "Если домен был зарегистрирован недавно, например за две недели или месяц до распродажи, не совершайте на нем покупки", — говорится в сообщении. Также следует проверить, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности: на них указывают символы https и значок в виде замочка в адресной строке.
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
02:23
Названы периоды, когда скидки на товары выше, чем в "черную пятницу"
Должны насторожить чрезмерно низкая цена или непропорционально большая скидка, а также платежные реквизиты: на поддельных сайтах часто указывают реквизиты физлица, номер карты или электронного кошелька. Роскачество не советует переходить на сайт продавца по ссылке из текста письма: адрес сайта надо вводить вручную.
Не стоит поддаваться на манипуляции в виде баннеров, счетчиков времени, надо быть внимательным к почтовым рассылкам, обещающим огромные скидки и лотерейные розыгрыши. Важно держать включенным на компьютере и телефоне и антивирус: это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счет, предупреждают эксперты.
 
РоскачествоОбщество
 
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