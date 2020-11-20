https://ria.ru/20201120/izbienie-1585471254.html

СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"

СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:50

2020-11-20T10:50

2020-11-20T11:14

союз журналистов россии

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование дела о нападении на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, копия обращения опубликована на сайте СЖР.Ранее "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои"."В данном случае журналист, выполняя свой долг перед обществом, подвергся физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - говорится в заявлении Соловьева.Глава СЖР отметил, что произошедшее повлекло широкий общественный резонанс. "Просим вас взять под личный контроль расследование данного уголовного дела... Просим вас проинформировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела", - указано в его обращении к Бастрыкину.

https://ria.ru/20201104/proverka-1583019670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз журналистов россии, александр бастрыкин, происшествия