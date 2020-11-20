https://ria.ru/20201120/izbienie-1585471254.html
СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"
СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:50
2020-11-20T10:50
2020-11-20T11:14
союз журналистов россии
александр бастрыкин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_0:19:1280:739_1400x0_80_0_0_6dd8c403dc3e85097ba8afe2a5df930e.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование дела о нападении на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, копия обращения опубликована на сайте СЖР.Ранее "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои"."В данном случае журналист, выполняя свой долг перед обществом, подвергся физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - говорится в заявлении Соловьева.Глава СЖР отметил, что произошедшее повлекло широкий общественный резонанс. "Просим вас взять под личный контроль расследование данного уголовного дела... Просим вас проинформировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела", - указано в его обращении к Бастрыкину.
https://ria.ru/20201104/proverka-1583019670.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852754_52:42:1076:810_1400x0_80_0_0_5a8e4dfd8e58576b10816456dd9150bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союз журналистов россии, александр бастрыкин, происшествия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина
взять под личный контроль расследование дела о нападении на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, копия обращения опубликована на сайте СЖР
.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября Жданов был избит в Москве
неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
"В данном случае журналист, выполняя свой долг перед обществом, подвергся физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - говорится в заявлении Соловьева.
Глава СЖР отметил, что произошедшее повлекло широкий общественный резонанс. "Просим вас взять под личный контроль расследование данного уголовного дела... Просим вас проинформировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела", - указано в его обращении к Бастрыкину.