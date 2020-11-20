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СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"
СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:50
2020-11-20T11:14
союз журналистов россии
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование дела о нападении на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, копия обращения опубликована на сайте СЖР.Ранее "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои"."В данном случае журналист, выполняя свой долг перед обществом, подвергся физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - говорится в заявлении Соловьева.Глава СЖР отметил, что произошедшее повлекло широкий общественный резонанс. "Просим вас взять под личный контроль расследование данного уголовного дела... Просим вас проинформировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела", - указано в его обращении к Бастрыкину.
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союз журналистов россии, александр бастрыкин, происшествия

СЖР обратился к Бастрыкину по делу об избиении журналиста "Коммерсанта"

10:50 20.11.2020 (обновлено: 11:14 20.11.2020)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование дела о нападении на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова, копия обращения опубликована на сайте СЖР.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что 3 ноября Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, тот отказался, и его начали бить. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".
"В данном случае журналист, выполняя свой долг перед обществом, подвергся физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - говорится в заявлении Соловьева.
Глава СЖР отметил, что произошедшее повлекло широкий общественный резонанс. "Просим вас взять под личный контроль расследование данного уголовного дела... Просим вас проинформировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела", - указано в его обращении к Бастрыкину.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 14:10
Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста "Коммерсанта"
 
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