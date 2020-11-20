https://ria.ru/20201120/istyazanie-1585553571.html

Истязавшую племянницу жительницу Ингушетии осудили на шесть лет

Истязавшую племянницу жительницу Ингушетии осудили на шесть лет

Женщина и ее кавалер, истязавшие семилетнюю девочку в Ингушетии, которой впоследствии пришлось ампутировать руку, приговорены к 6 и 2,5 года лишения свободы... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:33

2020-11-20T16:33

2020-11-20T16:45

генеральная прокуратура рф

республика ингушетия

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Женщина и ее кавалер, истязавшие семилетнюю девочку в Ингушетии, которой впоследствии пришлось ампутировать руку, приговорены к 6 и 2,5 года лишения свободы соответственно, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. В начале августа девочке пришлось ампутировать часть правой руки. Перед Новым годом ее выписали из клиники. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. По версии следствия, с декабря 2018 по июль 2019 года женщина и ее сожитель систематически избивали девочку даже за незначительную провинность."Суд с учетом позиции государственного обвинения признал жителей республики виновными и назначил местной жительнице наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным следствия, в конце июня 2019 года обвиняемые связали веревкой руки девочки, подвесили ее за деревянную балку перекрытия навеса и так оставили. В другой раз женщина насильно усадила ребенка на разогретую металлическую крышку газовой печи. От систематического истязания у девочки развилось психическое расстройство.Женщине и ее сожителю было предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору" УК РФ.По информации Генпрокуратуры, сейчас девочка живет в Магасе с матерью.

https://ria.ru/20201116/ubiystvo-1584832842.html

https://ria.ru/20200930/dtp-1578018889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, республика ингушетия, происшествия