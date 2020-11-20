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Минэкономразвития предложило выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции
Минэкономразвития предложило выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции
Министерство экономического развития России выступило с инициативой создать программу выдачи вида на жительство иностранцам в обмен на экономические инвестиции. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T03:41
2020-11-20T10:42
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство экономического развития России выступило с инициативой создать программу выдачи вида на жительство иностранцам в обмен на экономические инвестиции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.Для этого претенденту нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий: он должен быть собственником российской компании, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Если претендент владеет иностранной организацией, тогда размер инвестиций вырастает до 50 миллионов рублей, а сама компания должна работать хотя бы три года.Кроме того, заинтересованные лица смогут инвестировать 15 миллионов рублей в российский бизнес и для этого не обязательно становиться акционером. Можно стать ИП, вложить в бизнес десять миллионов рублей и принять на работу десять россиян.Для обращения за видом на жительство также достаточно будет три года владеть российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.В Минэкономразвития полагают, что введение аналога "золотых паспортов" станет хорошим стимулом не только для привлечения денег, но и создания новых рабочих мест. Инициатива позволит ускорить технологическое обновление и развитие российской экономики.Из стран — членов Евросоюза "золотой паспорт" (гражданство в обмен на инвестиции) можно получить в Австрии, Германии, на Мальте, в Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.На Кипре с 1 ноября отменяется программа, по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20200720/1574517574.html
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Минэкономразвития предложило выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции

03:41 20.11.2020 (обновлено: 10:42 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство экономического развития России выступило с инициативой создать программу выдачи вида на жительство иностранцам в обмен на экономические инвестиции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Для этого претенденту нужно выполнить хотя бы одно из следующих условий: он должен быть собственником российской компании, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Если претендент владеет иностранной организацией, тогда размер инвестиций вырастает до 50 миллионов рублей, а сама компания должна работать хотя бы три года.
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Кроме того, заинтересованные лица смогут инвестировать 15 миллионов рублей в российский бизнес и для этого не обязательно становиться акционером. Можно стать ИП, вложить в бизнес десять миллионов рублей и принять на работу десять россиян.
Для обращения за видом на жительство также достаточно будет три года владеть российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.
В Минэкономразвития полагают, что введение аналога "золотых паспортов" станет хорошим стимулом не только для привлечения денег, но и создания новых рабочих мест. Инициатива позволит ускорить технологическое обновление и развитие российской экономики.
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Из стран — членов Евросоюза "золотой паспорт" (гражданство в обмен на инвестиции) можно получить в Австрии, Германии, на Мальте, в Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.
На Кипре с 1 ноября отменяется программа, по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка восьми миллиардов евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов.
 
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