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Во Франции заявили о прохождении пика второй волны коронавируса
Во Франции заявили о прохождении пика второй волны коронавируса
Пик второй волны эпидемии коронавируса во Франции пройден, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:49
2020-11-20T13:49
2020-11-20T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жером саломон
здоровье - общество
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Пик второй волны эпидемии коронавируса во Франции пройден, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique."Даже если показатели (по заболеваемости – ред.) останутся на высоком уровне, наблюдение за ними показывает, что эпидемический пик второй волны преодолен", - говорится в коммюнике агентства, которое цитирует телеканал BFMTV.Во вторник на пресс-конференции глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что пик по численности положительных результатов тестов на COVID-19 установлен 2 ноября: тогда были зарегистрированы более 69 тысяч заболевших за сутки. С тех пор количество положительных результатов теста снижается, но все еще очень высоким, отметил он.По последним данным, число выявленных заболевших COVID-19 во Франции превысило 2 миллиона, скончались более 47 тысяч человек. С 30 октября во Франции введен общенациональный карантин на фоне второй волны эпидемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585479333.html
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коронавирус covid-19, жером саломон, здоровье - общество, франция, в мире