https://ria.ru/20201120/frantsiya-1585512019.html

Во Франции заявили о прохождении пика второй волны коронавируса

Во Франции заявили о прохождении пика второй волны коронавируса

Пик второй волны эпидемии коронавируса во Франции пройден, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:49

2020-11-20T13:49

2020-11-20T13:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

жером саломон

здоровье - общество

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585121800_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_191880d7e7bdd4c4806208e2fb74cc96.jpg

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Пик второй волны эпидемии коронавируса во Франции пройден, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique."Даже если показатели (по заболеваемости – ред.) останутся на высоком уровне, наблюдение за ними показывает, что эпидемический пик второй волны преодолен", - говорится в коммюнике агентства, которое цитирует телеканал BFMTV.Во вторник на пресс-конференции глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что пик по численности положительных результатов тестов на COVID-19 установлен 2 ноября: тогда были зарегистрированы более 69 тысяч заболевших за сутки. С тех пор количество положительных результатов теста снижается, но все еще очень высоким, отметил он.По последним данным, число выявленных заболевших COVID-19 во Франции превысило 2 миллиона, скончались более 47 тысяч человек. С 30 октября во Франции введен общенациональный карантин на фоне второй волны эпидемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585479333.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жером саломон, здоровье - общество, франция, в мире