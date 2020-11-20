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Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп получили на 73-ю годовщину свадьбы открытку от правнуков, сообщает Etcanada. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:51
2020-11-20T17:51
2020-11-20T17:51
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Королева Елизавета II и принц Филипп получили на 73-ю годовщину свадьбы открытку от правнуков, сообщает Etcanada.Правнуки королевской четы: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи подарили им большую самодельную открытку (она на фото). Фотография была сделана ранее на этой неделе в Виндзорском замке. На королеве брошь в виде хризантемы (с сапфирами и алмазами), которая также была на ней на 60-летнюю годовщину замужества и во время медового месяца. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве и отмечалась без большого размаха из-за недавнего окончания Второй мировой войны. Принцессе Елизавете был тогда 21 год, а лейтенанту Филиппу Маунтбеттену 26 лет.
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стиль жизни, новости культуры, королева елизавета ii
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости
. Королева Елизавета II и принц Филипп получили на 73-ю годовщину свадьбы открытку от правнуков, сообщает
Etcanada.
Правнуки королевской четы: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи подарили им большую самодельную открытку (она на фото).
Фотография была сделана ранее на этой неделе в Виндзорском замке. На королеве брошь в виде хризантемы (с сапфирами и алмазами), которая также была на ней на 60-летнюю годовщину замужества и во время медового месяца.
Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве и отмечалась без большого размаха из-за недавнего окончания Второй мировой войны. Принцессе Елизавете был тогда 21 год, а лейтенанту Филиппу Маунтбеттену 26 лет.