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Джорджия утвердит победу Байдена на президентских выборах в штате

Джорджия утвердит победу Байдена на президентских выборах в штате

В Джорджии утвердили результаты президентских выборов, согласно которым победителем в штате официально признали Джо Байдена. РИА Новости, 20.11.2020

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выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Джорджии утвердили результаты президентских выборов, согласно которым победителем в штате официально признали Джо Байдена.Об этом говорится в заявлении офиса госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.Позже телеканал ABC News сообщил, что администрация чиновника скорректировал это заявление, так как результаты голосования еще не утверждены, их сертифицируют позднее в пятницу. Это будет официально означать, что Байден получает голоса 16 выборщиков.Ранее Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную практически не отличаются от данных автоматической обработки.Джорджия — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов. Штаб Трампа через суд потребовал у избиркомов штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена.Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.Вместе с тем действующий президент Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире