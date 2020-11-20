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Джорджия утвердит победу Байдена на президентских выборах в штате
Джорджия утвердит победу Байдена на президентских выборах в штате
В Джорджии утвердили результаты президентских выборов, согласно которым победителем в штате официально признали Джо Байдена. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:10
2020-11-20T21:10
2020-11-20T22:48
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Джорджии утвердили результаты президентских выборов, согласно которым победителем в штате официально признали Джо Байдена.Об этом говорится в заявлении офиса госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.Позже телеканал ABC News сообщил, что администрация чиновника скорректировал это заявление, так как результаты голосования еще не утверждены, их сертифицируют позднее в пятницу. Это будет официально означать, что Байден получает голоса 16 выборщиков.Ранее Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную практически не отличаются от данных автоматической обработки.Джорджия — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов. Штаб Трампа через суд потребовал у избиркомов штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена.Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.Вместе с тем действующий президент Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
В Джорджии
утвердили результаты президентских выборов, согласно которым победителем в штате официально признали Джо Байдена
.
Об этом говорится в заявлении офиса госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.
Позже телеканал ABC News сообщил, что администрация чиновника скорректировал это заявление, так как результаты голосования еще не утверждены, их сертифицируют позднее в пятницу. Это будет официально означать, что Байден получает голоса 16 выборщиков.
Ранее Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную практически не отличаются от данных автоматической обработки.
Джорджия — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов. Штаб Трампа через суд потребовал у избиркомов штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента в США
состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победителем кандидата от Демократической партии Байдена.
Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
Вместе с тем действующий президент Дональд Трамп
сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.